Sigrid Kaag stopt in de politiek en kiest voor haar gezin

Dat schrijft ze in een brief aan haar partijleden.

Toelichting

In de brief geeft ze aan dat deze periode zwaar maar draaglijk is voor haarzelf. Voor haar gezin is dat anders. Als ze zich weer beschikbaar zou stellen duurt een nieuwe periode in de politiek nog jaren. ‘Alles afwegend heb ik besloten mij niet te kandideren voor het lijsttrekkerschap van de partij. Ik dank jullie allen, ook de kiezer, maar ook diegenen die zich tegen intimidatie uitspraken om de stille meerderheid een stem te geven. Dat geeft me hoop.’

Kinderen zijn bang

Het besluit ging al langer door haar hoofd en komt niet zomaar uit de lucht vallen. Eind mei was Kaag te gast bij College tour, waar ze al vertelde dat haar gezin wil dat ze stopt in de politiek. Niet alleen haar twee dochters hebben last van de vele bedreigingen die hun moeder krijgt, ook haar man en zoon lijden eronder. “Mijn zoon wil niet dat ik op bezoek kom, pas als ik gestopt ben. Hij komt wel bij ons. Hij wil niet op straat nageroepen worden om wat zijn moeder doet”, vertelde ze eerder aan het AD.

D66

Na jaren in Beiroet, Wenen en Khartoem te hebben gewerkt als diplomaat kwam Kaag in 2017 terug naar Nederland. Ze werd minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in het kabinet-Rutte III. In 2021 werd ze lijsttrekker voor D66. Kaag bezorgde de partij bij de verkiezingen vijf extra zetels en daarmee werd D66 de tweede partij in de Kamer. Na de formatieperiode werd ze vicepremier en minister van Financiën in het vierde en laatste kabinet-Rutte.

In 2021 onthulde Sigrid Kaag al aan LibelleTV of er volgens haar leven was na de politiek:

Bron: AD