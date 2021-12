Silvie wacht met enorme pijn op operatie in druk Amphia: “Een bed of brancard was er niet voor me”

De Peijper deelt haar verhaal, omdat ze zich zorgen maakt over de situatie in de ziekenhuizen. Met veel begrip voor het ziekenhuispersoneel en de situatie daar, beschrijft ze wat ze gedurende een avond en een nacht meemaakte op de afdeling waar ze terechtkwam.

Chaos

Toen ze vrijdagavond met spoed werd opgenomen, was er geen bed of brancard beschikbaar. Ze zag met eigen ogen hoe het personeel de benen uit het lijf liep. ‘Er kwamen trauma’s binnen, politie liep rond vanwege huiselijk geweld en het woord Covid viel regelmatig. En ergens in mijn ooghoek zag ik dat het voor de mensen die aan het werk waren bijna niet meer ging.’

Terwijl alleen een operatie de pijn van haar verdraaide eierstok kon wegnemen, kwam er gelukkig een bed vrij op de Spoedeisende Hulp, zo beschrijft ze: ‘Ik kreeg hulp van verpleegkundige Lia. Die mij zo snel als kon uit die stalen rolstoel viste en in bed legde. Ze gaf mij dekens en kruik na kruik voor de pijn. Ik klappertandde van de kou door de pijn en een te lage bloeddruk. Mijn lijf was aan het vechten en zij hielp mij.’

Operatie uitgesteld

Ze moest een nacht met pijn overbruggen, omdat de operatie die avond uiteindelijk niet meer ging lukken. De operatiekamers waren bezet met mensen die nog meer spoed hadden. ‘Daar liggend, reed er een team met een couveuse voorbij. Met daarin twee piepkleine meisjes. Kijk, daarom moet jij nog even wachten, zei de anesthesioloog. En dat deed ik graag, nog een nachtje pijn voor twee nieuwe mensjes.’

Uiteindelijk kreeg ze rond negen uur ‘s ochtends de operatie die ze zo hard nodig had. Die verloste haar van de pijn. Ze schrijft dat het door haar hoofd schoot dat ze blij was dat dit het afgelopen weekend gebeurde en niet vier weken later, want de druk loopt nog op in de ziekenhuizen. ‘Ik kijk met dankbaarheid terug naar de mensen die mij verzorgden, maar ik maak mij ook zorgen. Voor ons allemaal, want code zwart ligt op de loer. En je moet er niet aan denken dat ze je gewoon écht niet kúnnen helpen. De druk is te hoog daar. En ik krijg er buikpijn van.’

Personeel kan niet iedereen tegelijk helpen

Een woordvoerder van het Amphia ziekenhuis reageert op het verhaal van Silvie en laat weten dat patiënten die niet meteen kunnen worden geholpen, altijd uitgelegd krijgen dat er wordt gekeken naar wie de meeste spoed heeft. Het ziekenhuis merkt dat patiënten over het algemeen begrip hebben voor de huidige situatie. “We leggen uit dat we altijd op volgorde van spoed behandelen. En ze zien dat zelf ook, als ze liggen te wachten. Personeel werkt keihard om iedereen van de juiste zorg te voorzien.”

In het Amphia ziekenhuis stijgt het aantal bedden op verpleeg- en IC-afdelingen nog iedere dag. Op dit moment liggen er veertien mensen met Covid op de IC en 11 met andere aandoeningen.

Massaal gedeeld

Het verhaal van Silvie, dat ze deelde op Facebook en LinkedIn, werd meer dan dertigduizend keer gedeeld en ontving binnen een paar dagen honderden reacties. Daaruit is veel begrip te lezen, voor zowel haar situatie als de situatie waarin het personeel zich begeeft. Iemand schrijft dat hij al zes maanden wacht op een operatie voor een hartritmestoornis. Een operatie van een dochter van iemand die reageert, wordt die dag afgebeld, omdat er is geen IC-bed beschikbaar is. Ook komt er een reactie van een lezer die hoopt dat er iets gebeurt: ‘Hopelijk helpt dit verhaal mensen te beseffen dat de druk op de zorg enorm is.’ En er is een mooie reactie van een medewerker van het ziekenhuis: ‘Ik laat jouw stuk zeker aan Lia lezen.’

Inmiddels is De Peijper aan het opknappen, zo laat ze desgevraagd weten.

Bron: AD