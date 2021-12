Simon Keizer en hoogzwangere Annemarie hadden corona: “Een beetje in paniek”

“We waren een maand geleden ofzo op een babyshower samen, ik nog iets langer dan jij", begint Annemarie het verhaal. “Een paar dagen daarna werden we geappt door een van de gasten", vervolgt Simon. “Het berichtje was: ‘Heel vervelend, maar ondanks dat ik twee keer gevaccineerd ben en al een keer corona heb gehad, ben ik toch weer positief getest.’ Dus de vraag aan ons was om goed jezelf in de gaten te houden voor symptomen.”

Haring

“Van de 25 mensen waren er zeker 10 besmet. Waaronder jij", zegt Annemarie. “Ja, inderdaad. Ik was zes dagen al klachtenvrij geweest, dus op zaterdag besloot ik een harinkje te gaan eten. Ik weet nog dat ik daar zo'n zin in had. Maar toen had ik een hap genomen en baalde, want er zat niet zoveel smaak aan. Zul je net zien, haal je een haring, is hij flauw. Maar toen nam ik vervolgens een hap van een augurkje en wéér proefde ik niks. Toen dacht ik: volgens mij moet ik maar even gaan testen. En toen was ik dus positief", schetst Simon de situatie.

Ongerust

Hij schrok naar eigen zeggen niet zo van de besmetting. “Als je de statistieken bekijkt zou ik er prima uit moeten kunnen komen.” Dat was anders voor de hoogzwangere Annemarie, die wel schrok. “Gelukkig hebben we een groot huis, dus konden Annemarie en ik binnen genoeg afstand houden van elkaar. Ik sliep bijvoorbeeld ook op zolder", zegt Simon. “Ik testte iedere dag negatief", vertelt Annemarie. “Dus op de vijfde dag nadat Simon positief bleek had ik al niks meer verwacht. Ik zelftestte me nog een keer om te laten zien aan ons dochtertje Kiki hoe dat moet. En toen kwamen er echt binnen twee seconden ineens twee felle streepjes. Toen had ik wel even een klein beetje paniek en werd ik ongerust.”

Heel moe

Dat duurde niet lang. “Simon, jij was er erger aan toe dan ik, eigenlijk", zegt Annemarie. De zanger was 4 dagen goed ziek van het virus. Annemarie was vooral enorm moe, vertelt ze. “Ik had echt nergens energie voor. En ik was enorm verkouden. Dat duurde allemaal ongeveer een week, toen was het weer voorbij.”

Niet altijd ernstig

Annemarie vindt het belangrijk om dit verhaal te delen. “Je hoort best veel echt heftige verhalen. Ik werd daar zelf best bang van en schrok dus ook van mijn besmetting. Maar er zijn dus ook heel veel gevallen zoals ik, waarbij het gewoon voelt als een normaal griepje.” “Een geruststellend woordje dus, bij deze", sluit Simon af. We zijn blij dat de twee er weer bovenop zijn!

Bron: Youtubekanaal Simon Keizer.