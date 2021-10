Singles opgelet: deze taalfouten maken je minder aantrekkelijk

Uit onderzoek van Tilburg University blijkt namelijk dat typo’s en grammaticale slordigheden je een stuk minder aantrekkelijk maken. Ai!

Onderzoek

Promovenda Tess van der Zanden onderzocht de invloed van taalfouten op de eerste indruk die je maakt. Ze vergeleek hiervoor 12.000 datingprofielen van verschillende websites en apps. Ook vroeg ze singles te reageren op fictieve profielen met en zonder taalfouten.

Minder aantrekkelijk

Haar conclusie? Als er een taalfout op een profiel stond, dan viel dat een derde van de singles niet eens op. Werd het wel gezien? Dan waren de gevolgen groot. De persoon achter het datingprofiel werd hierdoor aanzienlijk minder aantrekkelijk bevonden.

Slordig en minder intelligent

Waarom? Volgens de onderzoekdeelnemers kwamen de daters met taalfouten in het profiel slordiger en minder intelligent over. Taalfouten zorgden er zelfs voor dat de singles slechter dachten over iemands persoonlijkheid.

Knappe kop?

Ook bleek uit het onderzoek dat je nog zo’n knappe kop kunt hebben, dat betekent niet dat je niet sneller wegkomt met taalfouten. Bij aantrekkelijke personen bleken de onderzoeksdeelnemers niet vergevingsgezinder als er taalfouten in de tekst bleken te staan.

Déze fouten zijn desastreus

Welke fouten je vooral niet moet maken op je profiel? Dt-fouten en ‘me’ in plaats van ‘mijn’, blijkt uit het onderzoek. Maar ook verkeerd gespelde woorden konden volgens de onderzoeksdeelnemers niet door de beugel.

Zo moet het wel

Wat wel werkt? Zorg er dus ten eerste voor dat je profiel vrij is van spelfouten. Daarnaast werken metaforen en figuurlijk taalgebruik goed. “Zeg dus bijvoorbeeld niet: ‘Ik kan goed koken’, maar: ‘Ik ben een ster in de keuken’”, laat Van der Zanden weten.

Bron: RTL Nieuws.