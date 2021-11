Sint-bloopers van lezeressen: “De pubers hoorden hun grootouders schunnige Sintliedjes zingen”

Plagerij

Ruth (55): “Ik heb ooit een collega een lunchtrommel gegeven met een gedicht erbij: ‘Als je voortaan zelf zorgt voor wat te bikken, hoef je geen eten meer uit de koelkast te pikken.’ Surprises mogen plaagstootjes zijn, toch? Ze pikte best vaak andermans yoghurt. Maar ze schaamde zich zo dat ze begon te huilen. Dat was ook weer niet de bedoeling.”

Schunnig

Farida (56): “Als de senioren van de familie samen schunnige Sintliedjes gaan zingen (‘Sinterklaas is jarig, hang ’m aan de muur, trek hem aan zijn ballen, dan slaat-ie twaalf uur’), weet je dat het tijd is om de advocaat op te bergen. De pubers hebben wel genoten, die hadden hun grootouders nog nooit zo jolig gezien.”

Idylle

Gina (42): “Intocht van Sint in het dorp. Ik wilde er een vrolijk moment van maken, een leuke herinnering voor later. De realiteit was dat ik links mijn stresskipje troostte die het allemaal wat te veel werd, terwijl ik met rechts mijn stuiterbal bij het paard van Sinterklaas probeerde weg te houden. In het midden de hond die net het strooigoed dat hij had opgeschranst weer uitkotste. En als grande finale een enorme poep van het paard, pal voor onze neus.”

Party-pooper

Jeanine (48): “Omdat de kinderen al wat groter zijn en surprises maken suf vinden, vieren we het de laatste jaren met het bekende dobbelspel waarbij je opdrachten moet doen en pakjes moet afgeven aan een ander. Dat hield de stemming er leuk in, tot mijn zwager vorig jaar opeens een hele preek afstak over ‘troep die we niet nodig hebben’. De verhoudingen zijn sindsdien wat bekoeld.”

Wat een familie

Anoniem (43): “Sinterklaasfeest, ik vind er niks aan. Veel gedoe voor een prul en een pesterig rijmpje, ik kan mijn tijd beter besteden. Laat mijn man nu uit een gezin komen waar ze al in september aan de slag gaan met papier-maché. Ik kan niet achterblijven, maar de laatste drie jaar heb ik een surprise én een gedicht gekocht. Cadeautje en tekst erin, klaar. Enorme hit, ik ben opeens een stuk minder van ‘de kouwe kant’. Het kost wat, maar het is elke cent waard.”

Dubbelop

Renske (36): “Als je dochter van Sint twee identieke keukentjes krijgt, weet je dat je de cadeautjes echt even had moeten afstemmen met de opa’s en oma’s. Ze pakte het overigens goed op: ‘Nu kan ik restaurantje spelen!’”

Wisseltruc

Tanja (46): “Sint op het werk. Voor het gemak maakte ik samen met mijn oudste dezelfde surprise voor een collega: een roze doos met schuifsysteem om bij het cadeautje te komen. In die van mijn dochter zat een biggetje, want degene die ze had getrokken spaart alles van varkentjes. In die voor mijn collega zaten bonbons. Heb ik dus die dozen per ongeluk omgewisseld. De bonbons vielen best in de smaak bij de klasgenoot van mijn dochter. Maar mijn collega – maat 56 – was duidelijk niet verrukt van haar biggetje.”

Kleumklaas

Jorine (44): “Sint verscheen op het platte dak voor een schoolplein vol opgewonden kinderen. Helaas was de deur naar de trap naar beneden in het slot gewaaid en stond degene die de sleutel had, vast in het verkeer. Sint stond dapper te wuiven en zijn mijter vast te houden, met twee kleumende Pietjes naast zich. Uiteindelijk heeft de brandweer Sint en zijn assistenten met een hoogwerker veilig op de grond gezet.”

Dank u, Sinterklaasje

Laura (49): “Ergste surprise ooit: een kartonnen weegschaal met daarin een bon voor een proefles van de sportschool. En een gedicht waarin Sint me wees op mijn liefde voor gevulde speculaas en vermanend ‘elk pondje gaat door het mondje’ zei. Het was van mijn man. Die me dus te dik vond. Het werd nog dezelfde avond een ruzie, het begin van onze echtscheiding.”

Een hint van Sint

Kim (29): “De surprise voor mijn verstrooide moeder was een blauw met roze doosje. Daar zat weer een doosje in met ooievaars erop. ‘O, kaartjes voor Avifauna!’ riep ze verrukt uit. Eh... nee. Het was een foto van de echo die ze gedachteloos terzijde legde. Hoe kun je zo veel hints missen? Pas toen ze uit het laatste doosje een paar babysokjes haalde, viel het kwartje. Al kan dat ook zijn gekomen doordat mijn zus ‘Mam, je wordt oma!’ loeide.”

Sint & Wiet

Ellen (38): “Sintfeestje met veel vrij jonge collega’s, compleet met gedichten. ‘En wat adviseren Sint en Piet? Lekker blijven blowen als de baas het niet ziet.’ Laat de baas nu net ongezien zijn binnengekomen om het even mee te vieren. Dat gedicht heeft nog een paar pittige functioneringsgesprekken opgeleverd.”

Samenstelling: Ella Vermeulen