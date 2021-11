Sint-bloopers van lezeressen: “Een vibrator geven aan een collega is geen goed idee”

Royal blunder

Valérie (52): “Aankomst van Sinterklaas in Scheveningen in 2012. Ik was zo verrast dat konigin Máxima er was met haar dochters dat ik bijna mijn eigen kleuter liet vallen. Majesteit, die vrouw die haar zoon aan zijn enkel hield, dat was ik. Geen moeder-van-het-jaar-momentje.”

Doorgevertje

Aafke (64): “Als je de gewoonte hebt om gekregen cadeaus die je niet mooi vindt aan een ander te geven, moet je wel je administratie bijhouden. Ik gaf mijn schoonzus voor Sinterklaas de foeilelijke vaas terug die ze mij een paar jaar geleden had gegeven. Het lukte me niet om me eruit te kletsen – uiteindelijk is gewoon eerlijk zijn het beste. En daarna snel aan de boerenjongens om de scherpe kantjes er een beetje af te halen.”

Zak weg

Anita (49): “In de krap twee minuten dat de zak met cadeautjes onbewaakt voor de deur stond, is-ie gejat. In een rustige nieuwbouwwijk waar nooit iets gebeurt. Binnen zaten twee gezinnen met zes kinderen klaar. We moesten troosten én waren woedend. De mannen zijn de buurt nog door gefietst in de hoop dat de zak ergens was gedumpt, tevergeefs. Voor kerst hebben we onszelf maar een bewakingscamera gegeven.”

Oververhit

Rosanne (41): “Een paar wijntjes wegtikken om een lekker losse Piet te kunnen neerzetten was niet zo’n goed idee. Het pak was warm, de schmink maakte me nog heter en ik ben ten overstaande van een hele voetbalvereniging vloekend tegen de vlakte gegaan. Ik vrees dat die middag aardig wat kinderen van hun geloof zijn gevallen.”

Eerlijk gekocht

Hanane (39): “Kind houdt niet van knutselen, maar moet een surprise maken voor een klasgenoot. Alsof dat niet erg genoeg is, zal die ook nog worden tentoongesteld in de klas, vol Insta-waardige fröbels. Mijn man en ik werken allebei fulltime en hebben echt geen tijd om Minecraft in karton te gaan knutselen. Kind krijgt dus weer een gekochte surprise mee. Wel even het prijskaartje wegpulken, weet ik inmiddels uit ervaring.”

Hallo Tarzan!

Anneke (36): “Ook al zijn je collega’s je vriendinnen, je geeft ze niet, nóóit een vibrator als surprise op kantoor. Het was te gênant voor woorden. Op zes december moest het echt worden uitgepraat om verder te kunnen.”

Bedrijfs-ongevalletje

Linda (54): “Sinterklaas op het werk, voor kinderen van de medewerkers. Het was zo warm binnen dat de regenboogpieten kleurrijk transpireerden. We hebben maar geroepen dat het camouflagepieten waren. De kinderen hadden gelukkig niets door, maar de hilariteit onder collega’s was groot: we werken voor een bedrijf dat coatings levert die zorgen dat kleuren niet doorlopen.”

Cheers!

Stefanie (43): “De gehuurde Sint was top! Beetje jammer dat hij met zijn staf een lamp raakte. Lamp kapot, kortsluiting, we zaten met z’n allen in het pikkedonker. De kinderen vonden het eng, maar de Sint bleef briljant in zijn rol terwijl ik met een zaklantaarn in de meterkast redderde. Toen er weer licht was, bleek hij wel de fles port op het tafeltje naast hem te hebben leeggedronken. Gelukkig was Piet de Bob!”

Gevoelig foutje

Eslem (43): “Het nadeel van meerdere surprises maken is dat je dingen door elkaar kunt halen. De cadeaubon van de grotematenwinkel voor mijn moeder kwam per ongeluk terecht bij mijn zus, die nogal hysterisch met haar lijn bezig is. Mijn moeder keek op haar beurt niet erg enthousiast naar haar bon voor een detoxkuur. Sint had veel uit te leggen die avond...”

Strooien, niet gooien!

Margreet (72): “De buurman smeet zo krachtig strooigoed dat een raampje in het antieke theekastje van mijn oma sneuvelde. De kleinkinderen begrepen niet waarom ik zo moest huilen. Het kastje had twee wereldoorlogen overleefd en dan dit!”

Onvergetelijke aftocht

Jacqueline (51): “Mijn man speelde Sinterklaas bij mij op kantoor. Een paar kinderen van de manege waren de Pietjes en hadden paard Bliksem meegenomen die buiten op het gazon stond te grazen. Simon was een prima Sint en overmoedig geworden door zijn succes besloot hij zijn exit te maken op Bliksem. Via een muurtje klom hij op het paard om er aan de andere kant meteen af te vallen, en Bliksem ging ervandoor. We hadden veel bekijks op de Spoedeisende Hulp met een strompelende Sint met een bebloede baard.”

Samenstelling: Ella Vermeulen