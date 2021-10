Sint Maarten: waar komt het vandaan, en vanwaar die lampionnen?

Sint Maarten

Het zal je niet verbazen: het is de gedenkdag van - jawel, Sint Maarten. Eigenlijk was zijn échte naam Martinus van Tours, waarbij Martinus de Latijnse variant is van het ons beter bekende Maarten. Allemaal leuk en aardig, maar wie was deze man? Sint Maarten werd in het jaar 316 (!) geboren, en bracht zijn leven door als soldaat. Nu waren er rond die tijd wel meer soldaten, dus om het vanuit die tijd tot de online versie van Libelle te schoppen, moet je toch wel iets bijzonders hebben gedaan. En inderdaad, Sint-Maarten maakte een move waarvoor hij tot op de dag van vandaag wordt herdacht. Kort samengevat: hij gaf de helft van zijn mantel aan een arme bedelaar, en na een droom besloot hij als christen door het leven te gaan. Waarom het nu per se de helft van die mantel moest zijn en niet gewoon het héle ding, heeft waarschijnlijk te maken met ‘t feit dat een mantel in die periode net zoiets waard was als een Porsche en een Ferrari tegelijk. En ja oké, die geef je natuurlijk ook niet zomaar weg.

Christendom

Sint Maartens bekering tot het christendom is uiteindelijk de grootste reden dat zijn leven tot een christelijke traditie leidde. In het jaar 300 was daar namelijk heel wat moed voor nodig; christenen werden in die tijd wreed vervolgd door de Romeinen, en dat is nog zachtjes uitgedrukt. Als je dan zelf ook nog eens Romeins soldaat bent, is de stap naar zo’n bekering natuurlijk nóg groter. Binnen het christendom werd Sint Maarten dan ook met veel respect herdacht. Met name op zijn sterfdag, 11 november; al is de link tussen religie en het jaarlijkse festijn inmiddels niet meer zo aanwezig.

Lampionnen

De reden dat kinderen uitgerekend met lampionnen de straat op gaan, is nog niet eenduidig. Het meest bekende verhaal is dat Sint Maarten verdwaalde, of zou zijn weggelopen. Het hele dorp ging vervolgens met kleine lichtjes op zoek. Die hadden ze ook wel nodig, want de zoektocht zou hebben plaatsgevonden in donkere duinen, en dat zal er anders uitgezien hebben dan het huidige Ouddorp. Hoe dan ook, Sint Maarten kwam weer boven water - misschien wel letterlijk, en werd wellicht door dit voorval eeuwenlang gekoppeld aan lampionnen. Een tweede verklaring is een tekst uit het evangelie van Lukas: “Niemand steekt een lamp aan en zet die in de kelder of onder de korenmaat, maar op de standaard, opdat wie binnentreden, het licht zien.” In veel katholieke kerken wordt deze tekst elke 11 november nog altijd voorgedragen. Sint Maarten moest eens weten.

Bron: Evangelische Omroep, Kunst & Cultuur Info en Wikipedia.