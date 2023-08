Slachtoffer Nena van Thijs Römer: ‘Niemand geloofde mij eerst’

In een interview met de krant vertelt Nena over de grote impact die de heftige gebeurtenissen op haar hebben gehad en hoe het nu met haar gaat.

Trigger warning: in dit artikel komt seksueel grensoverschrijdend gedrag aan bod. Ben je slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag of een andere vorm van seksueel misbruik? Bel gratis en anoniem met Centrum Seksueel Geweld via 0800-0188 of stuur een bericht via de chat.

Online contact met Thijs Römer

Nena, die groot fan was van de serie ‘Moordvrouw’ waarin Thijs Römer een rol speelde, was veertien toen ze de acteur online benaderde. “Ik had hem eigenlijk gestalkt”, vertelt ze aan de krant over de periode waarin het contact tussen de twee begon. Al snel vonden er ongepaste gesprekken plaats, waarin Römer haar om naaktfoto’s vroeg, hij naaktfoto's van zichzelf naar haar toe zou hebben gestuurd en de acteur haar tips gaf om zichzelf te bevredigen. “Ik wist na een tijdje wel: dit klopt niet”, vertelt Nena daarover aan de krant.

Toch lukte het Nena door persoonlijke omstandigheden niet om het contact met de bekende acteur te verbreken. “Thijs wist alles van mij, dat ik veel ruzie had met mijn ouders, hij luisterde naar mij, hij was een dagboek voor mij. Ik hechtte héél erg aan hem. Elke keer ging hij dan weer over op sekstalk... Maar ik wilde hem toch niet laten gaan. Ik dacht dat ie op die manier om mij gaf en ik wilde hem niet kwijt. Appjes met naaktfoto’s? Ik dacht dat het normaal was”, vervolgt ze.

‘Niemand geloofde mij eerst’

Naarmate Lena ouder werd, besefte ze zich dat er destijds sprake was van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De gevolgen daarvan waren groot, vertelt ze aan de krant. Ze vertelt dat het na het contact met Römer zelfs nog slechter met haar ging dan daarvoor. Zo woonde ze een tijd lang niet meer bij haar ouders en had ze een verknipt beeld van seksualiteit. Dat laatste verwijt Nena de acteur niet, maar het is naar eigen zeggen wel bij hem begonnen.

Sinds bekend is dat Thijs Römer zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, ontvangt Nena dagelijks veel online haat. ‘Dat Thijs überhaupt iets in jou zag, het engste dier op aarde is knapper dan jij’, stuurde iemand haar bijvoorbeeld, zo vertelt ze aan de krant. Ze vervolgt: “Niemand geloofde mij eerst. Maar ook nu het misbruik ‘bewezen is’, gaat het maar door met die haatberichten. Dan denk ik: gaat het wel met je? Ben je ziek...? Ik weet gewoon niet wat ik ervan zeggen moet.”

Positief toekomstperspectief

Ondanks de haatberichten die Nena ontvangt en de grote impact die de nog altijd lopende rechtszaak op haar heeft, gaat het nu beter met Nena dan voorheen. Ook durft ze voorzichtig weer naar de toekomst te kijken. In september begint ze met een opleiding tot ervaringsdeskundige. “Ik wil mensen helpen, mannen, vrouwen, non-binaire mensen, maakt niet uit, iedereen die voor herstel wil kiezen en weer positief in het leven wil staan”, vertelt ze aan het AD.

Met haar werkzaamheden als ervaringsdeskundige hoopt ze andere slachtoffers te laten zien dat ze er niet alleen voor staan. Ze vervolgt: “De mensen mogen mij haten, geef mij die shit maar, maakt me niet uit, ik weet wat de waarheid is. Als ik andere slachtoffers maar de boodschap kan geven: je bent niet alleen, naar de politie stappen is niet eng, die denken met je mee, staan aan jouw kant. Ik leef van dag tot dag, maar dat ik die opleiding ga doen en mensen ga helpen, dat vind ik nu een heel fijn idee.”

De uitspraak in de rechtszaak vindt dinsdag om 13:00 uur plaats in de rechtbank in Assen. Het OM heeft 240 uur werkstraf en één dag cel (90 dagen, waarvan 89 dagen voorwaardelijk) tegen de acteur geëist.

Bron: Algemeen Dagblad