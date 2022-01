Het slachtoffer was 18 toen het gebeurde. “Ik was kandidaat bij The voice een paar jaar geleden. Ik was best ver gekomen, maar lag er op een gegeven moment toch uit. Nadat dat gebeurd was, kreeg ik een berichtje van Ali B. Hij wilde me toch iets aanbieden: een zogenaamde studiodag.”

Hij was zo machtig

Ze vervolgt: “Hij haalde me op en nam me mee naar zijn studio’s in Almere. Daar kreeg ik eerst een rondleiding en toen op een gegeven moment gingen we op een bank zitten. Hij kwam vlak naast me zitten en begon me, uit het niets, te zoenen. Op dat moment voelde ik me in zo’n positie dat hij zo machtig was in vergelijking tot mij, dat ik dacht: ‘Dat wat jij wil, dat moet nu gebeuren’. Daardoor liet ik over me heenkomen wat hij van plan was met mij. Daarna ben ik verstijfd, en heeft hij seks met mij gehad.”

Commentaar op haar liveshow

Wat de schokkende gebeurtenis extra moeilijk maakt, is het gedrag van Ali B. na het voorval. Het slachtoffer vertelt: “Ik was me daarna nog beduusd aan het aankleden. Hij ging toen tegenover mij op een bureaustoel zitten en ging mijn laatste liveshow kijken. Om er commentaar op te geven. En op een gegeven moment zei hij: ‘Als je volgend jaar weer meedoet, dan zorg ik ervoor dat je bij mij in het team komt en dat je heel ver gaat komen.’”

Durfde zich niet te verzetten

Lange tijd gaf het slachtoffer zichzelf de schuld. “Vanaf het moment dat hij me zoende was ik eigenlijk zo in shock, dat ik ook geen nee durfde te zeggen. Ik durfde me niet te verzetten, niet te vechten. Ik liet daardoor gebeuren wat hij wilde doen. En toen heeft hij me ergens naartoe gereden en me op een taxi gezet.”

“Ik kon zelf ook niet weg. Hij had me opgehaald. En hij weet ook dat hij een grote naam is in de muziek. Hij weet wat dat met meisjes doet. Die weten ook: ‘Als ik nu mijn bek opentrek, is het klaar.’ Tim Hofman, presentator van BOOS, vraagt haar of zij vindt dat Ali B. misbruik maakte van zijn positie. “Ja, duizend procent”, antwoordt ze vastberaden.

Het is niet jouw schuld

In de uitzending van BOOS zien we hoe dit slachtoffer aangifte doet tegen Ali B. Waarschijnlijk is dat één van de twee aangiftes die de afgelopen dagen zijn ingediend tegen de rapper. Nadien zegt ze tegen Tim: “Het heeft bij mij bevestigd dat het niet mijn schuld was. Voor iedereen die dit ziet die ooit gedacht heeft dat zo’n situatie jouw schuld was: ik hoop dat dit verhaal, deze uitzending, jou zekerheid geeft om ook te handelen.”

Wil je na het zien van de aflevering van BOOS en/of naar aanleiding van de berichtgeving rondom The voice of Holland misschien met iemand praten over je eigen ervaring met seksueel grensoverschrijdend gedrag? Neem dan gratis, vrijblijvend én anoniem contact op met: Slachtofferhulp Nederland

0900-0101, ma t/m vr 08:00 – 20:00 of via de chat op www.slachtofferhulp.nl Centrum Seksueel Geweld

0800-0188, 24/7 of via chat ma t/m vr 16:00 – 06:00, za en zo van 20:00 tot 06:00 op www.centrumseksueelgeweld.nl

Bron: BOOS.