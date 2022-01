De vrouwen vertellen hoe het er achter de schermen aan toeging. Terwijl ze hun verhaal doen, barsten ze allebei in tranen uit.

Het verhaal van Nienke (23)

Eén van hen is Nienke Wijnhoven, zij deed in 2018 mee aan seizoen 8 en wist met hulp van coach Anouk in de finale te belanden. Ze was toen 19 jaar oud en kwam al snel in contact met Jeroen.

Lieve appjes

In eerste instantie was haar indruk van hem positief. “Het is ook gewoon een heel charmante man, hij is zo lief”, vertelt ze. Hij zei tegen haar dat hij een foto zou maken van haar op het podium. “Ik dacht: oh leuk, kan ik die naar mijn moeder sturen. Even later in de trein stuurde hij nog een appje ‘ben je goed thuisgekomen?’ Ik dacht: wat lief. Ik liet het nog aan mijn moeder zien en die zei: ‘Wat fijn’. Je denkt dat je een band opbouwt, op het moment dat het grensoverschrijdend wordt, lach je het weg en dan is het einde zoek.”

Seksueel getinte opmerkingen

Het zijn vooral de opmerkingen die steeds meer seksueel getint zijn. Zo moest Nienke van haar coach Anouk op de grond gaan liggen tijdens een zangsessie, aangezien je dan je buikspieren voelt. “Jeroen zegt dan: ‘Ik zou er wel op willen komen liggen’. Het stomme is dat het op dat moment niet eens erg is.”

Even voelen

Maar het wordt steeds erger. Op een gegeven moment wil hij de studio’s boven laten zien. Nienke was wel benieuwd hoe dat eruit zag. Al snel blijken er helemaal geen studio’s te zijn en voor ze het doorhad, ‘ging hij wel even voelen’. “Op het moment dat hij je aanraakt, gaat er van alles door je heen. Je schrikt, maar je zegt niks omdat je denkt what... Je legt de schuld bij jezelf. Ik dacht dat ik verkeerde signalen had afgegeven. Dat heb ik mijzelf altijd voorgehouden”, zegt ze, terwijl de tranen over haar wangen rollen.

“Ik wil helemaal niet huilen”, geeft ze snikkend aan. Marc-Marie Huijbregts troost haar meteen en zegt: “Jij kan daar niks aan doen, hè?” Ook Kees van der Spek steunt Nienke. “Hier wordt het strafbaar!”

Het verhaal van Kirsten (31)

Ook oud-deelneemster Kirsten Berkx uit Echt zit aan tafel en heeft het een en ander meegemaakt. Ze legt net als Nienke uit dat ze eerst een goede indruk van Jeroen had, al hoorde ze in de wandelgangen wel wat geruchten over hem. “Als muzikant was hij prettig om mee te werken”, legt ze uit. “Tot het moment dat hij een keer een nare opmerking naar mij maakte, heb ik nooit een rare vibe gehad.” Als Kirsten een keer na een repetitie door de gang loopt in een soort van ‘pyjama’, maakt hij een vervelende opmerking. “’Wat heb jij een geil broekje aan’, zei hij.” Nu ze hierop terugkijkt, kan ze erg boos worden. “Je hebt als man niet het recht om zoiets te zeggen tegen een meisje, ongeacht haar leeftijd of status. Je hebt een werkrelatie met zo iemand”, zegt ze. “Er is één iemand die dat op zo’n manier tegen mij mag zeggen en dat is mijn lief.” Toch durfde ze er toentertijd niks mee te doen. “Ik heb het waarschijnlijk stom weggelachen.”

Therapie

Wanneer Kirsten Nienke haar verhaal hoort vertellen, komt alles terug en kan ze het niet droog houden. “Het is niet jouw schuld”, roept ze in tranen. “Hier kan ik zó boos van worden.” Pas toen Nienke in therapie ging en ze haar moeder en toenmalige vriend in vertrouwen nam, ging ze gaan dat het inderdaad niet haar schuld was. Nu het nieuws rondom het grensoverschrijdende gedrag en machtsmisbruik achter de schermen bij The voice of Holland naar buiten is gekomen, durft Nienke ermee naar buiten te komen. “Ik heb de hele dag getwijfeld of ik dit zou vertellen.”

Reacties van kijkers

Kijkers hebben veel respect voor Nienke en Kirsten, dat zij hun verhaal durven te delen. “De meiden bij Beau zijn zo moedig. Hoe dit meisje net de situatie beschrijft, is het schoolvoorbeeld van machtsmisbruik. Kan me zo goed voorstellen hoe dit gegaan is en ook dat zij zich in eerste instantie schuldig voelt. Zo werkt dit. Het is echt veel te herkenbaar. Afschuwelijk”, schrijft een kijker. Een ander reageert met: “Ik vind die twee meiden nu al heldinnen. Zij durven als eersten in de openbaarheid te treden, want iedereen heeft hier een mening over.”

Hoe deze vrouw zichzelf de schuld geeft over hoe zij als jonge meid door een machtige man werd betast ‘misschien had ik niet terug moeten appen’ ‘heb ik verkeerde signalen gegeven’ dit is wat VICTIM BLAMING met slachtoffers doet. mogen wij ons allemaal erg aantrekken. #beau — Rosa Timmer (@rosatimmer) 17 januari 2022

Wat een ranzige en bagatelliserende reacties hier op Twitter. Diep respect voor deze meiden die hun verhaal durven delen bij #BEAU.



Iedereen die zegt dat het wel 'meevalt', is onderdeel van het probleem. Dát zorgt voor een drempel om te spreken over wat er gebeurd is. — Jorien de Wit (@JoriendeWit) 17 januari 2022

De meiden bij #BEAU zijn zo moedig.Hoe dit meisje net de situatie beschrijft is het schoolvoorbeeld van machtsmisbruik. Kan me zo goed voorstellen hoe dit gegaan is en ook dat zij zich in eerste instantie schuldig voelt. Zo werkt dit. Het is echt veel te herkenbaar. Afschuwelijk. — Suzanne Mensen (@Suuz_) 17 januari 2022

Ik vind die twee meiden nu al heldinnen. Zij durven als eersten in de openbaarheid te treden, want iedereen heeft hier een mening over. Hoe moeilijk ook, exposen die walgelijke types #beau #tvoh — Linda (@Lintweetsagogo) 17 januari 2022

Wat Nienke Wijnhoven beschrijft heeft álle kenmerken van #metoo. Hij is de baas, is lief/attent, je voelt je gevleid, hij vindt je speciaal, zoekt toenadering, overschrijdt een grens, je denkt WTF... en je zegt niks van, misschien mijn fout, niet moeilijk doen. Zo logisch. #beau — roos vonk (@roosvonk) 17 januari 2022

We kunnen alles van deze uitzending zeggen maar lieve Nienke en Kirsten jullie hebben meer ballen dan heel Hilversum bij elkaar! ♥️ Liefde voor jullie en alle andere slachtoffers! #beau — Anna Tiecken (@AnnaTiecken) 17 januari 2022

Wat een verhaal… wat een openhartige beschrijving. Respect voor deze verklaring. Die Jeroen Rietbergen gaat echt zwaar worden aangepakt. Dit gedrag is zo door en door rot. #beau pic.twitter.com/OVIJBMNkQK — Clea Adams (@cleaadams) 17 januari 2022

Bron: Beau, Twitter