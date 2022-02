Slecht nieuws voor alle fans van ‘Flikken Maastricht’

Door aanhoudende coronabesmettingen lopen de makers tegen productieproblemen aan.

Niet meer vooruitkijken

Doorgaans kun je op de vrijdag na elke aflevering van Flikken Maastricht op televisie via de betaaldienst NPO Plus alvast een aflevering vooruitkijken. Helaas is dat vanwege het coronavirus niet mogelijk. In een officieel persbericht laten de makers weten dat nog niet alle afleveringen van seizoen 16 volledig zijn opgenomen en gemonteerd. “Dit is gebruikelijk, een seizoen is bijna nooit helemaal klaar voordat de eerste aflevering op tv te zien is”, schrijven ze.

Trouwe kijkers

Door de oplopende coronabesmettingen heeft het team met veel uitdagingen te maken. Achter de schermen zijn de afgelopen periode veel mensen uitgevallen, waardoor het onmogelijk wordt om de nieuwe afleveringen eerder aan te bieden op de streamingdienst. “Hopelijk kan dit wel weer vanaf aflevering 10.” De makers snappen dat dit erg vervelend is voor alle trouwe kijkers. Gelukkig hoef je niet lang te wachten, want naar alle waarschijnlijkheid is Flikken Maastricht wel gewoon elke vrijdag op televisie te zien.

Bron: AVROTROS