Slimme tips: zó bespaar je op gas

Lukt het jou nog niet zo goed om slimmer met gas om te gaan? En kun je met het najaar in zicht wel wat bespaartips gebruiken? Die hebben we voor je!

Slim verwarmen

Er zijn een aantal manieren waarop je gas - en zo ook geld - kunt besparen door slim te verwarmen. Wij zetten ze voor je op een rijtje.

Verwarm alleen de ruimtes waar je veel bent en houd de deuren dicht - hier bespaar je tot zo’n € 550 per jaar mee*

Zet de thermostaat een uur voor je gaat slapen op 15 graden - hier bespaar je tot zo’n € 260 per jaar mee*

Zet de thermostaat op 15 graden als je het huis verlaat - hier bespaar je tot zo’n € 200 per jaar mee*

Zet de thermostaat een graad lager en trek warme kleren aan - hier bespaar je tot zo’n € 200 per jaar mee*

Doe de gordijnen ‘s avonds dicht. Door de ramen gaat veel warmte verloren.

Zet de temperatuur van de cv-ketel lager. Vaak staat deze automatisch op 80 graden, maar kan-ie ook prima op 60 graden. Wanneer het buiten heel koud is, zet je 'm tijdelijk weer op 70 of 80 graden.

Switch bij je cv-ketel van comfortstand naar ecostand. Bij de comfortstand staat je ketel steeds standby voor als je de warme kraan opendraait. Je hebt dan snel warm water, maar dit kost wel extra energie.

* Al deze bedragen zijn berekend door Milieu Centraal op basis van een eengezinswoning en een gasprijs van € 1,74 per m3 aardgas.

Douchen en ander waterverbruik

Gemiddeld gaat driekwart van het gasverbruik naar het verwarmen van de woning. Hier valt dus een boel te besparen. Daarnaast gaat het grootste gedeelte van het gasverbruik naar warm water. Ongeveer 80% van het warmwatergebruik gaat naar douchen en het bad. Om hierop te besparen douche je het beste niet langer dan 5 minuten en ga je minder vaak in bad. Een bad kost namelijk drie keer zoveel water als 5 minuten douchen. Een douchetimer kan je helpen om de tijd niet uit het oog te verliezen. Wil je toch langer douchen? Overweeg dan eens om koud te douchen, dit bespaart een hoop energie. Ook een waterbesparende douchekop kan je helpen: die laat maximaal 7,2 liter per minuut door. Een gemiddelde douchebeurt van Nederlanders is nu 9 minuten. Als je daar als huishouden 5 minuten van maakt bespaar je volgens Milieu Centraal jaarlijks € 90. Dit is op basis van een gasprijs van € 1 per m3. Betaal je meer? Dan is je besparing natuurlijk ook hoger.

Nóg meer snelle tips

Houd je gasverbruik bij, meten is namelijk weten. Doe dit in de app van het energiebedrijf, of schrijf het zelf op. Zo valt het je op als je een keer een uitschieter hebt, en achterhaal je makkelijker de oorzaak.

Plaats radiatorfolie tussen de radiator en de buitenmuur: zo gaat er geen warmte verloren.

Plaats een borstel in de brievenbus, zodat ook daar geen warmte verloren gaat.

Plaats een tochtborstel of tochtstrips onder buitendeuren en bij ramen en kieren.

Neem naast een waterbesparende douchekop ook waterbesparende opzetstukken voor andere kranen.

Plaats bij enkel glas kozijnfolie voor de ramen om de warmte binnen te houden. Of laat dubbel glas plaatsen, maar dit is wel een flinke investering.

Isoleer verwarmingsbuizen zodat er geen warmte verloren gaat.

Draai het gas uit als water in een pan het kookpunt bereikt.

Bron: Milieu Centraal, Nu.nl