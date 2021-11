Slimme truc: op deze manier beïnvloedt de supermarkt wat jij koopt

De grote truc

In één woord samengevat: contrast. Dat effect ken je misschien al. Wil je iets groter laten lijken, dan leg je er iets kleins naast. Groene decoratie bij de slager contrasteert lekker met rood, waardoor vlees ook écht rood is. Nog zo’n contrasttrucje dat goed werkt: het decoy-effect.

Het decoy-effect

Het decoy-effect houdt in dat je een onaantrekkelijk product naast een aantrekkelijk product zet. Goed uitziende druiven en slecht beoordeelde wortels bijvoorbeeld. Wanneer de supermarkt de verkoop van druiven omhoog wil krikken en er toch al vanuit gaat dat-ie de wortels aan de straatstenen niet kwijtraakt, liggen juist die twee naast elkaar. Dikke kans dat je de druiven kiest, want goh, die zijn plots wel héél aantrekkelijk. Deze maand bleek dat de decoy-trukendoos nog wat kan worden uitgebreid, meldt het AD. Voor het eerst hebben wetenschappers aangetoond dat het decoy-effect ook werkt als je er een dérde product aan toevoegt. Zélfs als dat een heel andere categorie is, zoals chocoladekoekjes. Ook dan is de kans nog steeds het grootst dat je voor de druiven kiest (al zouden we op de redactie van Libelle sowieso voor de chocoladekoekjes gaan).

Beoordeling

Dat contrast goed werkt, staat buiten kijf. Wat daarbij wel belangrijk is, is dat er een beoordeling bij staat. Prijs-kwaliteitverhouding bijvoorbeeld, of de mate waarin de ingrediënten gezond zijn. Dee supermarkt heeft overigens nog véél meer trucjes om jouw aankopen te sturen. Met deze eyeopeners ga je in elk geval goed beslagen ten ijs, en koop je eens even lekker géén Franse wijn wanneer er chansons worden afgespeeld.

Bron: Algemeen Dagblad.