Slotaflevering ‘Over mijn lijk’ bezorgt kijkers kippenvel

In de slotaflevering bezocht Tim de gedenkplek van Kiki en woonde hij de drive-through-uitvaart van Patrick bij.

Gedenkplek van Kiki

De kijkers worden onder andere meegenomen naar de gedenkplek van Kiki, waar ze een bankje in het bos hebben geplaatst. Kiki overleed op 14 juli 2021 op 16-jarige leeftijd aan leverkanker en had uitzaaiingen in haar longen en ruggenwervel. Op deze bijzondere plek in het Brabantse Venray vertellen familieleden en vriendinnen over het leven na de dood van Kiki. Wanneer moeder Susanne over haar dochter en het leven na haar dood vertelt, barst ze in tranen uit.

Eekhoorntje

Ook Kiki’s vader houdt het niet droog. Hij geeft aan dat hij goed de knop kan vinden om te functioneren op zijn werk, maar geeft toe dat het hem wel een stuk spiritueler heeft gemaakt. “Ik ben absoluut niet gelovig, noem me een atheïst”, vertelt hij. “Ik wil graag geloven dat Kiki dat eekhoorntje in de Efteling is.”

Uitvaart van Patrick

Bij Patrick werd een zeldzame vorm van darmkanker geconstateerd, waardoor het voor de artsen moeilijk was om een prognose te stellen. Hij overleed op 26 oktober 2020 op 32-jarige leeftijd. Of zoals hij het zelf noemt: hij is naar de volgende poort van zijn leven gereisd.

In de laatste aflevering is het de dag van zijn uitvaart. Vanwege de coronamaatregelen heeft zijn familie een creatieve draai aan zijn afscheid gegeven. Door middel van een drive-through kon iedereen op een gepaste manier afscheid nemen.

Met een lach en een traan

Verder zien de kijkers ook beelden van hoe het met Irene, Jip, Francis en Roy gaat. De een heeft mooi nieuws gekregen voor de toekomst, terwijl het met de ander helaas een stuk een slechter gaat.

Veel kijkers hielden het in elk geval niet droog, laten ze weten op Twitter. “En weer ben ik er stil van, traantje wegpinken. Enorm veel respect voor alle mensen die dit prachtige programma mogelijk hebben gemaakt”, schrijft een kijker. Een ander reageert met: “Tranen... wat een ontzettend prachtige, emotionele laatste aflevering.”

Prachtig😥🤍echt hartverscheurend mooi weer dit seizoen met zulke p(k)rachtige mensen. Diep ontroerd en dankbaar voor zo'n mooi programma #oml — Iris Jager (@IrisJager1984) 9 maart 2022

Kippenvel en tranen dankzij de laatste aflevering van #OverMijnLijk .. 😢😭

Lieve Patrick, wat heeft jouw familie een waardig afscheid georganiseerd ❤️ Rust Zacht.. 💫

Lieve Kiki, wat heb je een prachtig bankje gekregen. Wat zal je trots zijn.. 💛 — @Lisa (@LvAPictures) 9 maart 2022

En weer ben ik er stil van, traantje wegpinken 😢🙏🏼enorm veel respect voor alle mensen die dit prachtige programma mogelijk hebben gemaakt 🙏🏼 #overmijnlijk — Pascalle🌷 (@pasje1000) 9 maart 2022

Chapeau voor de makers en veel respect en liefde voor degenen die hun verhaal hebben gedeeld 🦋 @debroervanroos #overmijnlijk — marieke bulthuis (@mariekebulthuis) 9 maart 2022

Wat een prachtig, ontroerend, confronterend seizoen weer van #overmijnlijk. Mooie, open en eerlijke gesprekken. Tranen met tuiten gehuild maar ook geïnspireerd door de kracht en visies van de deelnemers en hun nabije omgeving of nabestaanden 🙏 Valt nog wat van te leren. — Lieke Folsche 🇺🇦 (@LiekeF91) 9 maart 2022

Prachtig programma #overmijnlijk

En wat doet @debroervanroos dat goed. Moeder van Kiki zegt: "Waarom kan ik dit niet normaal vertellen?" waarop Tim zegt: "Dit is normaal".



Diep respect voor alle deelnemers en crew. Zet ons weer met beide benen op de grond: Pluk de dag! 💜 — Bo (@bo_1016) 9 maart 2022

Het mooiste programma #overmijnlijk die er is. Bedankt en diepe buiging voor de deelnemers (heel veel sterkte gewenst), @debroervanroos en de programma makers. Jullie inspireren en zullen niet vergeten worden.🧡 — Miranda C. Lutz-Landesbergen, MSc. (@MirandaCLutz) 9 maart 2022

Mooi integer programma over leven tussen hoop en vrees en alles wat daar tussenin en omheen gebeurd. Moeilijk om te zien maar nog moeilijker om te maken zonder wansmaak te creëren. #overmijnlijk — Cora Bruins (@CoraBruins) 9 maart 2022

Wat was #overmijnlijk weer integer, open en liefdevol gemaakt. Sterkte en liefs voor alle deelnemers - waar ze ook zijn - hun families en vrienden. Complimenten voor @debroervanroos en het hele team @OverMijnLijk — Anja V⭕️nk (@anjavonk) 9 maart 2022

Wat was dit weer een emotioneel seizoen van #overmijnlijk 😭❤ — Judith (@judithblogtsolo) 9 maart 2022

Als we allemaal een beetje zouden leven zoals de mensen van #overmijnlijk zou dat de wereld echt een heel stuk mooier maken — Sanne (@sanniebeer) 9 maart 2022

Van mij had het seizoen dubbel zo lang mogen duren ❤ #overmijnlijk — Hannah (@Hannah_onwheels) 9 maart 2022

Poe, moet weer even bijkomen van dit prachtige en intense programma. #overmijnlijk — ☛ Wonderen☚ (@LadystokR00S) 9 maart 2022

Tranen… wat een ontzettend prachtige emotionele laatste aflevering… ❤️ #overmijnlijk — Lieke (@LiekeLouwdijk29) 9 maart 2022

De laatste aflevering #overmijnlijk was er ook weer 1 met een lach en een traan (nou ja, heel veel tranen).



Wat is het toch een prachtig indrukwekkend en inspirerend programma ❤ — DB💉 (@DBgirl_83) 9 maart 2022

Bron: Over mijn lijk, Twitter