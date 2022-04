Als we Weer.nl moeten geloven, is het de komende dagen één en al genieten. Er staat dit paasweekend weinig wind, maar volop zon. Maandag kan het zelfs 20 graden worden regionaal.

Goed insmeren

Maar een fel zonnetje vraagt ook om zonnebescherming: Weer.nl adviseert mensen dan ook om zich goed in te smeren als ze naar buiten gaan. Vooral tussen 12.00 en 15.00 uur is dit heel belangrijk. De komende dagen is de UV-index bij onbewolkt weer 4, wat betekent dat je huid gemiddeld na een half uur onbeschermd in de zon al kan verbranden. Daarnaast is je huid ook nog zoveel gewend na het winterseizoen.

Belangrijkste oorzaak huidkanker

“Een beetje UV-straling van de zon is goed voor je, voor de aanmaak van vitamine D, maar te veel is dus niet verstandig. Naast het verbranden (en sneller verouderen) van je huid, is te veel UV-straling ook slecht voor je ogen en is het de belangrijkste oorzaak van huidkanker”, zo waarschuwt Weer.nl.

Beautyvlogger Susan deelt hieronder nog een paar belangrijk tips voor tijdens het zonnen:

Bron: Weer.nl