Smullen: dít zijn de gezondste koekjes voor bij de koffie

In Nederland zijn we gek op koffie. Onderzoek van Euromonitor wijst uit dat we gemiddeld 2,4 koppen koffie per dag drinken. Daarmee zijn we wereldwijd een van de koplopers. En daar hoort natuurlijk ook een koffiekoekje (of twee) bij. Maar waar kun je je koekentrommel nu het beste mee vullen?

Kant-en-klaar

In de supermarkt kun je tientallen kant-en-klare koffiekoekjes kopen. De keuze is reuze, maar de een is nóg zoeter en ongezonder dan de andere. We zetten de koekjes met de minste calorieën voor je op een rij:

Lange vinger: 20 kcal

Maria biscuit: 27 kcal

Speculaasje: 33 kcal

Kletskop: 39 kcal

Café noir: 42 kcal

Biscuit: 44 kcal

Volkoren biscuit: 47 kcal

Oreo koekje: 53 kcal

Pim’s - 56 calorieën

Een lange vinger of Maria biscuit is de beste optie. Maar... ook in deze koeken zitten veel suikers en vetten en weinig voedingsstoffen. Bovendien blijft het zelden bij dat ene koekje. Om precies te weten wat er in een koekje zit, kun je ze natuurlijk zelf bakken.

Zelf aan de slag

Echt gezonde koekjes zijn er helaas niet, maar je kunt ze wel voedzamer en minder ongezond maken door ze zelf te bakken. Zo kun je de ingrediënten van je favoriete koffiekoekje vervangen door gezonde alternatieven. Kies bijvoorbeeld voor havermout ipv witte bloem, daar zitten superveel voedingstoffen in. Op die manier kun je verantwoord genieten van dat koekje bij de koffie en is het niet zo erg als het er toch stiekem twee of drie worden.

Havermoutkoekjes

Verwarm de oven alvast voor op 180 graden Celsius. Prak een rijpe banaan en meng hier 100 gram havermout en een handje rozijnen doorheen. Maak er bolletjes van en druk ze wat platter op een met bakpapier bekleedde bakplaat. Strooi er wat amandelschaafsel overheen en bak ze in twaalf minuten goudbruin. Smakelijk!

Chocoladekoekjes

Verwarm de oven voor op 180 graden Celsius. Prak twee bananen fijn en meng met 130 gram havermout, een handje rozijnen, wat kokosrasp en twee eetlepels cacaopoeder. Roer dit goed door elkaar. Bekleed de ovenplaat met bakpapier en leg hier zes of zeven bolletjes van het deeg op. Maak de achterkant van een lepel nat en maak de bolletjes deeg platter tot ze eruit zien als echte koekjes. Bak de gezonde chocoladekoekjes in vijftien minuten goudbruin. Laat ze even afkoelen en je kunt lekker genieten.

Elke dag een koekje

Nederlanders zijn kampioen in tussendoortjes. Maar hoe ongezond is het om er een gewoonte van te maken om elke dag een klein koekje bij de koffie te eten? Libelle zocht het uit.

Diëtiste Wendy vertelt welk tussendoortjes je het beste kunt eten als je wilt afvallen:

