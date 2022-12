Smullen geblazen: dit is Libelle's grote Kerstkookboek met meer dan 190(!) feestrecepten

Kerst kan de nodige hoeveelheid stress met zich mee brengen. Maar met dit digitale kerstkookboek nemen we in ieder geval één zorg weg: de vraag ‘wat eten we?’

Imperfecte Kerst

Anita Bijlsma (adjunt-hoofdredacteur Libelle): “Op deze plek wil ik ook meteen een lans breken voor de perfecte imperfecte kerst. De net mislukte taart, het klapstuk dat te lang in de oven heeft gestaan en het dessert dat zo opgestijfd is dat het niet meer opgeschept, maar gesneden moet worden. Wat je met liefde maakt, kan eigenlijk niet meer stuk en levert stiekem altijd de waardevolste kerstherinneringen op. Bij ons vloog ooit het tafelkleed in de fik tijdens het fonduen. Was de spiritus toch niet alleen ín de brander gegoten, klaarblijkelijk. De jaren daarna werd een emmer water vaste prik aan tafel.”

Waardevol genieten

Wat je ook gaat doen deze kerst (met de familie genieten van een uitgebreid kerstdiner of - even waardevol - met z’n tweeën borrelen in pyjama); keuze genoeg in ons uitgebreide digitale kerstkookboek. We bundelden meer dan 150 gerechten en drankjes. Een feestelijke mix van het mooiste uit Libelle, overzichtelijk gerangschikt naar het moment van de dag. Ook de kerstmenu’s van ‘onze’ Yvette van Boven staan handig bij elkaar. De enige stress die nog rest, is keuzestress. Als abonnee lees je deze extra editie hier gratis. Veel leesplezier en een fijne kerst!