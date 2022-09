Snackliefhebbers opgelet: er dreigt een frikandellentekort aan te komen

Het zou dus zomaar kunnen dat je binnenkort naar de snackbar gaat en dat de frikandellen uitverkocht zijn! Alsof Nederland nog niet met genoeg ellende kampt...

Frikandellentekort

Cafetaria’s merken het nu al: er zijn te weinig frikandellen beschikbaar. Zo mogen sommige cafetariahouders nog maar een beperkt aantal dozen bestellen bij de groothandel. Hoe dat komt? Dat heeft volgens fabrikanten meerdere redenen, maar échte duidelijkheid is er volgens cafetaria's niet.

Onduidelijkheid

Groothandel Bidfood had eind augustus al even geen frikandellen meer. Dat zou komen door softwareproblemen, te weinig personeel en grondstoffenproblemen bij de snackfabrikant die aan de groothandel levert. Die fabrikant kan niet vertellen wanneer dat probleem is opgelost, tot groot ongenoegen van cafetaria’s én ongetwijfeld straks ook van de consument.

Belangrijk product

Voor cafetaria’s zijn frikandellen ontzettend belangrijk. Naast patat en de kroket behoort de frikandel tot de top drie van de meest bestelde producten. Als er geen frikandellen meer zijn, is de kans groot dat cafetaria’s hun omzet zien dalen.

Welmoed Sijtsma zal er niet rouwig om zijn, zij prefereert een broodje kroket:

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: Telegraaf