Sneeuw en schaatspret? Dít wordt het weer in de maand december

Kunnen we sneeuw en schaatspret verwachten of blijft het daarvoor te warm?

Het weer in december

In de eerste week van december wordt het een stuk kouder dan we van de afgelopen weken gewend zijn. Gemiddeld is de temperatuur dan zo’n 7°C, maar nu zal dat eerder tussen de 2 en 4°C liggen. Ook kan er in de nachten lichte vorst zijn. Jammer, want dat betekent dat de verwarming waarschijnlijk iets omhoog moet (tip: zet ’m op de eco-stand). De tijd voor warme winterkleding is aangebroken, maar sneeuw hoef je nog niet te verwachten. Daarvoor blijft het toch net iets te warm. De maand december wordt waarschijnlijk wel een donkere maand. Er is namelijk veel bewolking voorspeld.

Gevoelstemperatuur

Later in de eerste week van december zorgen de bewolking en de koude wind die vanuit het oosten zal waaien ervoor dat het overdag maar iets boven 0°C uitkomt. Maar door die koude wind is de gevoelstemperatuur slechts -2 tot -5°C. Brrr!

Tweede helft van de maand

Na Sinterklaas is de kans groot dat het vrij koude en droge weer aanhoudt. De meteorologen zijn het erover eens: het wordt geen zachte of natte december, maar een écht koude december wordt het ook niet. In de tweede helft van de maand gaan we volgens de weermodellen over naar normaal decemberweer. De temperaturen gaan dus mogelijk een paar graden omhoog. De kans op neerslag is klein, op af en toe wat regen na.

Eind december

Het weer voor eind december is nog erg onzeker, maar mocht het normaal decemberweer blijven - en die kans is groot - dan wordt er 6°C overdag en 1°C in de nachten verwacht.

De winter is het uitgelezen moment om je tapijt te onderwerpen aan een schoonmaakbeurt. Zeker als het sneeuwt. Waarom? Huishoudexpert Lieke legt het uit:

Bron: Weeronline