Snel afgeleid? Zo vind je de focus weer terug

1. Acceptatie

Klinkt misschien laf, want voor je gevoel zet acceptatie natuurlijk geen zoden aan de dijk. Je wil een productieve werkdag, of gewoon wat langer kunnen luisteren naar die ene vriendin. Toch is acceptatie advies nummer één; dé basis om je focus op te krikken. Dat focus-proces heb je namelijk maar voor een deel zelf in de hand. Prikkels zijn er altijd, en dat je brein daar soms moe van wordt, is dan ook volstrekt normaal. Zeker gezien het feit dat we elke dag gemiddeld zo’n zesduizend verschillende gedachten hebben. Wat dat betreft zou je je misschien eerder zorgen moeten maken als je elke dag dezelfde focus hebt als Van Gerwen bij z’n dartbord. Goed, met dat in je achterhoofd: kom maar op met die focus.

2. Flashlight

Hippe term: de flashlight-methode. Geen zorgen, je hoeft niet met zaklampen aan de slag. Wel met een timer: elke dag 3 minuten. Nu zijn er altijd focus-fanaten die er met gemak 12 van maken, maar laten we in het begin vooral niet te hoog grijpen, vindt hoogleraar Amisha Jha. In deze 3 minuten mag je rechtop gaan zitten, je ogen dichtdoen en je volledig focussen op je adem. Specifiek op de plek waar je die adem voelt; je borst of bij je middenrif (zo niet, kan een huisartsbezoek ook geen kwaad). Heb je de volledige focus op de juiste plek? Dan mag je die 3 minuten lang vasthouden. Dat kan door jezelf voor te stellen dat je er met een zaklamp op schijnt (ah, daar is de flashlight), en dat je gedachten in die lichtbundel moeten blijven. Voel je dat je focus wordt aangevallen door het piepje van de wasmachine, een Whatsapp-bericht of een plotseling hersenspinsel? Hup, trek die aandacht de lichtbundel weer in. Klinkt nu nog wat vaag, maar experts zweren erbij; vast iets dat je eerst even moet ondervinden.

3. Walnoten

Ja, echt! Walnoten zitten vol vitamines en magnesium, waardoor ze je concentratievermogen flink kunnen oppeppen. Zo zou een handje walnoten per dag het risico op Alzheimer verkleinen, en ook je thuiswerkdag indirect een stuk productiever maken. Zou het toeval zijn dat walnoten er precies zo uitzien als ons brein?

4. Minder afleiding

We zeiden het al: de grote opdracht is niet om afleiding te stoppen, maar om ermee om te leren gaan. Acceptatie, noemden we dat. Toch kan je het focus-proces natuurlijk wel wat versnellen door je omgeving concentratieproof te maken. Leg je telefoon dus even weg, doe die kantoordeur eens dicht en luister vooral naar een fijne focus-playlist. Handje walnoten erbij, niets meer aan doen.

... en nog meer tips

Nog steeds het concentratievermogen van een stoeptegel? Meer tips vind je hier.

Bron: The Guardian en Mens en Gezondheid.