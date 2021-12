En daar willen wij natuurlijk wel meer over weten.

Wat is magnesium?

Magnesium is een mineraal dat je lichaam nodig heeft voor een groot aantal processen, zoals bijvoorbeeld het omzetten van voeding in energie. Daarnaast is het belangrijk voor het functioneren van je skeletspieren, hart- en bloedvaten, gezonde botten en ontstekingsprocessen. Magnesium staat er ook om bekend dat het een ontspannende werking heeft op je zenuwstelsel. Hierdoor kan het dus ook helpen om beter te slapen. Wie meer ontspannen is, valt immers ook sneller in slaap.

Verklaring voor werking

Op Instagram is de hashtag #magnesiumoil trending en zijn er meerdere mensen die zweren dat het insmeren van hun voeten met magnesiumolie ervoor heeft gezorgd dat ze beter in slaap vallen. Hoewel hier geen wetenschappelijk bewijs voor is, zou het zeker kunnen zijn dat magnesiumolie helpt om sneller in slaap te vallen. In sommige gevallen is het namelijk mogelijk dat magnesium door je huidbarrière komt, bijvoorbeeld bij verhoogde temperaturen of veranderende hydratatiecondities (als er een hoge concentratie zouten in de omgeving of het water zit) óf met behulp van penetratiebevorderende stoffen. Daarnaast zou het natuurlijk ook zo kunnen zijn dat het masseren zelf ervoor zorgt dat je je meer ontspant.

Kortom: deze tip lijkt ons meer dan het proberen waard!

En als je dan toch bezig bent: in dit filmpje kun je zien welke voeding je nachtrust bevordert.

Bron: Purewow, Jetske Ultee