Sneltest minder lang betrouwbaar bij omikron: dít is het beste testmoment voor oud & nieuw

De Amerikaanse medicijnwaakhond Food and Drug Administration (FDA) zegt in een waarschuwingsbericht dat een sneltest minder betrouwbaar is. “De eerste gegevens laten zien dat antigeentests de omikronvariant wel detecteren, maar mogelijk met een verminderde gevoeligheid, waardoor de kans op een vals negatieve uitslag groter is”, schrijft de FDA.

Deze antigeentests worden in Nederland verkocht als zelftests én worden gebruikt bij een aantal commerciële testaanbieders. Maar zo simpel als het er nu staat, is het niet. Je kunt de zelftest wel gebruiken, maar je moet hier wel zorgvuldig mee omgaan. We leggen het je uit:

PCR-test

Opvallend is dat ondanks deze conclusie de antigeentests niet worden afgeraden. Wel adviseren ze iemand die negatief is getest met een sneltest, maar wel typische coronasymptomen heeft of in de buurt is geweest bij een besmet persoon een betrouwbare PCR-test te doen. Zoals het advies ook in Nederland luidt.

Besmettelijker

Het probleem zit ‘m vooral in de incubatietijd. De sneltest zijn namelijk vooral minder betrouwbaar op de eerste dag dat je klachten hebt. De Amerikaanse epidemioloog Michael Mina legt op Twitter uit waardoor dat komt: de omikron- en deltavariant verschillen in infectieusheid en dat heeft invloed op de betrouwbaarheid van tests. “Eigenlijk is de zelftest niet minder betrouwbaar, maar is het virus gewoon besmettelijker”, schrijft hij. “Dit betekent dat alle tests, zowel antigeen- als PCR-tests, meer problemen zullen hebben om het virus op dag 1 te detecteren, maar de tests zullen nog wel detecteren op dagen 2, 3, 4, 5, 6, enzovoort.”

Vaker (laten) testen

Het is volgens de epidemioloog dus belangrijk dat mensen inzien dat tests op dag één kunnen mislukken. Als je symptomen hebt, ongeacht het type test, ga er dan voor de zekerheid vanuit dat je positief bent, twittert hij. En test jezelf ook op de dagen erna.

Van negatief naar positief

Bij omikron ben je al binnen twee dagen ziek, terwijl dat bij delta vijf dagen duurde. Die tussenfase gaat dus een stuk sneller. Hierdoor kan een test bij omikron in de ochtend dus nog negatief zijn, maar in de avond al positief.”

Wanneer testen voor oud & nieuw?

Om zo veilig mogelijk de jaarwisseling te vieren, moet je dus eigenlijk zo kort mogelijk voordat je ergens naartoe gaat een test doen. Hoe korter je van tevoren test, hoe beter.

Ook het RIVM raadt aan om de zelftest kort van tevoren te doen. “De kans dat je in de ochtend negatief test en in de avond positief is bij omikron groter dan bij delta”, zegt RIVM-virologe Chantal Reusken tegen RTL Nieuws.

Why is this important?



It’s important for people to understand that ALL tests will falter on day 1. If you feel symptoms, regardless of the test type - ASSUME YOU ARE POSITIVE.



But also recognize that the tests will still detect Omicron but know they may fumble on day 1



6/ — Michael Mina (@michaelmina_lab) 29 december 2022

Bron: FDA, NOS, RTL Nieuws