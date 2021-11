Snurkers: waarom worden ze niet wakker van hun eigen gesnurk?

Wij leggen het je hier uit.

Brein filtert geluiden die je maakt

Wat altijd opvallend is, is dat een snurker zichzelf niet hoort, maar bijvoorbeeld andere harde geluiden in de omgeving wel. Zo is de kans groot dat ze bijvoorbeeld wel wakker worden als er buiten een hond blaft. Gelukkig ook maar, want al zou je wakker worden van de geluiden die je zelf maakt in je slaapt, dan is de kans groot dat je nooit meer lekker slaapt. Volgens Olivier Tielemans, van de Kliniek voor Snurken en Apneu, filtert je brein de geluiden die je zelf maakt. “Heel simpel eigenlijk en het verklaart waarom je wel wakker wordt van een brandalarm en niet van je eigen gesnurk”, zo vertelt hij aan gezondnu.nl.

Wat als je slaapapneu hebt?

Gelukkig voor ons blijft ons brein wel signalen sturen naar het hart om te blijven kloppen en naar de longen om te blijven ademen, maar het negeert dus wel de geluiden die we zelf maken. Als je slaapapneu hebt, wat de meest ernstige vorm van snurken is, dan is het een ander verhaal. Je tong zakt dan zo ver weg dat je geen lucht krijgt en je hersenen laten je dan automatisch wakker schrikken om te voorkomen dat je stikt.

Hartstikke leuk natuurlijk om te weten, maar wat als jij nu moeilijk slaapt door het gesnurk van je partner? Dokter Rutger geeft advies:

Bron: Gezondnu