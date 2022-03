Dat betekent dat we steeds meer kans hebben om het Eurovisie Songfestival te winnen. Al staat Oekraïne nog altijd dik bovenaan met 28% kans op de winst. Italië staat met 18% op de tweede plaats.

Bookmakers

Bookmakers zijn wedkantoren die gokken welk land gaat winnen bij het Eurovisie Songfestival. Twee weken vóór de finale, als alle acts repeteren op het podium, worden de peilingen eigenlijk pas echt betrouwbaar.

Live gezongen

S10 presenteerde vorige week donderdag haar nummer De diepte. In Nederland werd het lied direct goed ontvangen, maar de beruchte Songfestival-bookmakers gaven er toen nog een lage notering. Pas toen Stien haar nummer live bij Matthijs gaat door zong, gaat het nummer ineens door het dak bij de bookmakers. Tijdens het optreden stond de zangeres in het midden van een lege ruimte en werd ze omringd door rode laserstralen. Kijkers waren ook erg enthousiast over het optreden.

Stijgen

Op het moment van schrijven staat S10 op achtste plek in de ranglijst. De kans dat onze inzending nog gaat stijgen is groot, aangezien veel landen die boven Nederland staan hun lied nog niet hebben gepresenteerd. In het verleden hadden de bookmakers het in ieder geval zelden bij het verkeerde eind. Dat belooft veel goeds.

