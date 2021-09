Sonja Bakker geeft plagiaat toe, maar zegt geen sorry: “Mijn team heeft er een potje van gemaakt”

“Dit is iets waar ik mij enorm voor schaam", begint ze. “Het had allemaal niet mogen gebeuren.” Sonja doelt hierbij op de beelden en recepten van andere foodbloggers die gedeeld werden op haar inmiddels verwijderde Instagramaccount. “Ik kan niet anders zeggen dan dat er binnen mijn bedrijf dingen niet goed zijn gegaan. Dat zijn we nu aan het herstellen. Ik moet met de billen bloot”, vertelt Sonja aan Privé.

Team

In plaats van zelf écht met de billen bloot gaan, maakt ze haar team de hoofdschuldige. “Een medewerker van mij haalde uit het buitenland foto's van het internet waarvan ik dacht dat ze rechtenvrij waren. Dat was dus niet het geval. Ze zijn één op één gekopieerd en dat mag natuurlijk niet.” Ze ziet wel in dat ze medeplichtig is: "Natuurlijk kan ik de bewuste medewerker daarop aanspreken, maar is het ook mijn schuld dat het is misgegaan. Ik heb er niet goed op gelet.”

Gemakzuchtig

Maar dat het ergens in haar team van dertig mensen is misgegaan, en niet in eerste instantie bij haarzelf lijkt voor haar als een paal boven water te staan: “Tijdens de coronaperiode is het allemaal te makkelijk gegaan. Ik heb er niet goed bovenop gezeten – wat ik normaal dus wel doe. Vóór corona zaten we met elkaar op kantoor en namen we alles altijd goed door. Nu verliep alles via zoom.”

Niet alleen de beelden op Instagram zijn identiek aan elkaar, ook de recepten zijn overgenomen. “Ze hebben er een potje van gemaakt.” Met haar team heeft Sonja een pittig gesprek gevoerd. “Er is een duidelijk gesprek geweest hoe dit allemaal in godsnaam heeft kunnen plaatsvinden. Het is heel gemakzuchtig geweest. Dat is de waarheid”, stelt ze in de Privé.

Juridische stappen

Blogger Silvia Ribbas is de eerste die naar verluid aan de bel getrokken zou hebben nadat de plagiaat werd ontdekt door RTL Boulevard, en inderdaad: de advocaten van beide dames zijn met elkaar in gesprek. “Ze zoeken nu uit wat er precies allemaal is misgegaan, maar ook hoe we het kunnen oplossen. Want ik kan alleen maar zeggen dat Silvia gelijk heeft. Er zal dan ook een schikking komen en dat vind ik nog reëel ook. Het is gewoon plagiaat.”

Termen als ‘schuld’ en 'fouten gemaakt’ vliegen je dus om de oren, maar van een welgemeend excuus voor de bloggers waarvan de gestolen beelden en recepten kwamen lijkt het dus niet te komen.

Oud-medewerkers

Ook voor de oud-medewerkers die kort nadat de plagiaat wereldkundig werd gemaakt uit de school klapten en vertelden dat Sonja opdracht gaf tot de plagiaat, heeft ze geen goed woord over. “Dat vind ik heel flauw. Als een oud-medewerker zoiets zegt, dan moet je ook zo flink zijn om met je naam in beeld te komen.” Maar ontkennen dat de oud-medewerkers de waarheid spraken, doet ze niet. Wel zegt ze nog: “Miljuschka Witzenhausen, die zelf als culinair deskundige voor Boulevard werkt, nam het in de uitzending nog voor mij op. Iedere foodblogger kijkt op andere sites voor inspiratie. We veranderen het vervolgens zodanig dat het een eigen recept wordt, met andere ingrediënten.”

Toch lijkt dat nu dus niet te zijn gebeurd. Sonja (of haar team) nam een kijkje in de keuken op sites als Yummly, Rosemarie’s Kitchen, Jessica Gavin, Carlsbad Cravings, Garden in the Kitchen en zelfs BBC Food en heeft de recepten daarna via Google Translate vertaald. Zo werd ‘4 al fresco simply seasoned chicken burgers’ al snel ‘4 eenvoudig gekruide kipburgers’, achterhaalde RTL Boulevard.

Bron: Privé, RTL Boulevard.