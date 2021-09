Sonja Bakker haalt haar website offline na zoveelste geval van plagiaat: “Ik ben gesloopt”

Iets meer dan een maand geleden werd haar Instagrampagina ook offline gehaald vanwege de plagiaat-aantijgingen. Maar de echte druppel die de emmer deed overlopen kwam dit weekend: niet alleen op haar Instagram en website stonden gestolen artikelen, ook in haar boeken werden een paar recepten ontdekt die niet van haar hand zijn.

Lek boven water

“In alle eerlijkheid dacht ik het lek boven water te hebben. Ik was bezig om het op te lossen met de mensen die er recht op hebben. Dat er nu ook een ’gestolen’ recept in één van mijn kookboeken blijkt te zijn gekomen, is de nekslag”, zegt ze tegen de Telegraaf.

Valse belofte

“Hiermee kan ik mijn oprechte belofte van eerder, dat er geen plagiaat heeft plaatsgevonden in mijn boeken, niet overeind houden”, zegt ze. “Mijn leven ligt totaal overhoop. Er is veel gebeurd de afgelopen twee jaar. Mijn privéproblemen, de coronaperiode, het overlijden van mijn vader en nu als laatste deze affaire. Ik heb mijn werk altijd met veel plezier gedaan, maar momenteel heb ik geen energie om door te gaan”, geeft Sonja aan. “Er is een klopjacht op mij geopend. Daar kan ik niet meer tegen opboksen. Ik ben gesloopt en ben toe aan rust.”

Terug naar de basis

Ze vertelt dat ze, als al het stof is gaan liggen, graag weer mensen één op één wil begeleiden bij het afvallen. “Terug naar de basis. Niks meer met boeken of online. Ik ben er klaar mee. De negatieve media-aandacht was het laatste zetje om mijn bedrijf stuk te maken. Na twintig jaar heb ik dat toch niet verdiend?”

Ze sluit af: “Vanaf vandaag is mijn website offline. Aan een mooi avontuur is een eind gekomen. Dit doet pijn, heel veel pijn.”

Ook werd vandaag bekend dat de hoofdredacteur van Story, Guido den Aantrekker, de samenwerking met Sonja Bakker heeft opgezegd. Tot deze week stond wekelijks een recept van de Nederlandse dieetkoningin in het tijdschrift. “Toen laatst bekend werd dat ze ook plagiaat in haar boek heeft gepleegd, hebben we meteen contact met Sonja gehad en de samenwerking beëindigd”, aldus Guido den Aantrekker bij Shownieuws.

Bron: De Telegraaf.