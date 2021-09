Sonja Bakker pleegde niet alleen plagiaat via sociale media, óók in haar kookboeken lijken gestolen recepten te staan

Het volgende lijkt aan de hand te zijn: na al het mediageweld over de plagiaat die door Sonja Bakker (of door haar team) gepleegd werd, zijn verschillende mensen gaan checken of haar claim dat er in haar kookboeken géén plagiaat gepleegd werd wel klopte. Nu blijkt dat het erop lijkt dat Sonja wel erg veel ‘inspiratie’ heeft gehaald bij Allerhande, de enorme receptenbibliotheek gelieerd aan Albert Heijn.

La Bella Italia

In Sonja’s boek La bella Italia 2 schotelt ze lezers namelijk ‘Stoofvlees op z’n Italiaans’ voor, terwijl Allerhande in 2014 al een recept deelt genaamd ‘Italiaans stoofvlees’. Wat moet name opvalt is dat niet alleen de ingrediënten, maar ook het tekstgebruik heel erg overeenstemt.

In hetzelfde boek van Sonja is daarnaast een Italiaans mosselenrecept te vinden, dat vrijwel identiek is aan een recept in Allerhande met wederom vrijwel dezelfde beschrijving. Ook in Sonja’s kookboek Streetfood zijn al zeven recepten ontdekt die te herleiden zijn naar artikelen in Allerhande. Ook hier is weer veel tekst een op een overgenomen.

Ook van sites overgenomen

Het stopt niet bij Allerhande: voor hetzelfde boek lijkt ze recepten en grote gedeeltes tekst te hebben overgenomen van de websites leukerecepten.nl en brendakookt.nl.

Advocaat Christiaan Alberdingk, gespecialiseerd in auteursrecht, laat aan RTL Boulevard het volgende weten: “Laten we vooropstellen, ik ben niet de rechter. Ik heb naar de boeken gekeken, het lijkt er wel heel erg op. Bij klassieke recepten weet iedereen zo’n beetje wat erin zit. Je kunt natuurlijk ook creatief zijn op het gebied van de ingrediënten. Belangrijkste is de omschrijving van het recept, daarin kun je bepaalde woorden gebruiken, een combinatie ervan, die auteursrechtelijk beschermd zijn en dat is hier gebeurd. Het is net allemaal iets te klakkeloos overgenomen.”

Auteursrecht

Hij vervolgt: “Het is duidelijk dat deze auteur met de oorspronkelijke recepten ernaast haar boeken heeft geschreven. Dit is in strijd met het auteursrecht. Je mag je wel laten inspireren door een recept van iemand anders en daar een heel eigen draai aan geven zodat het iets anders wordt, dat is toegestaan. Maar op het moment dat je te veel bewoordingen overneemt, bewoordingen die opvallen in een recept, ga je te ver. Ik ben niet de rechter, maar als ik de rechter zou zijn, dan zou ik zeggen: er is sprake van auteursrechtinbreuk.”

Auteursrechtinbreuk

Technisch gezien draait het in de kwestie van de kookboeken van Sonja Bakker namelijk niet om plagiaat, maar om auteursrechtinbreuk. Het grootste verschil daartussen is volgens Recht en Maatschappij dat plagiaat geen juridisch begrip is en auteursrechtinbreuk wel. Plagiaat draait daarbij om iets naar buiten brengen alsof het van jezelf is terwijl dat niet zo is, zoals bij de foto's op de sociale media van Sonja Bakker het geval was.

Maar soms vallen zulke foto's niet onder het auteursrecht omdat de rechten bijvoorbeeld verlopen zijn, of omdat de berichten in het publieke domein vallen. Of omdat je alleen een idee overneemt van iemand, niet de uitwerking. Je breekt daarom bij het plegen van plagiaat niet altijd het auteursrecht.

Iets is wél auteursrechtinbreuk als je zowel het idee, als de uitwerking vrijwel identiek overneemt van iemand anders zonder de juiste bronvermelding te gebruiken. En dat lijkt dus gebeurd te zijn in de kookboeken van Sonja Bakker.

Sites aan het woord

RTL Boulevard heeft ook reacties gekregen van die laatste twee sites. Sandra Waterschoot Koopman, van leukerecepten.nl, laat het volgende weten: “Natuurlijk laat je je wel eens inspireren door een recept of gerecht maar deze teksten uit het boek van Sonja Bakker zijn bijna een op een overgenomen van LeukeRecepten.”

Ze vervolgt: “Omdat er hele kleine dingetjes zijn aangepast lijkt het wel met voorbedachte rade te zijn gedaan. Heel jammer, zeker omdat ik en andere foodbloggers er veel tijd en energie in steken.” Brenda Hoff van brendakookt.nl laat weten: “Dat dit gebeurt en eerder is gebeurd, is mij niet onbekend. Ik denk dat we ons allemaal wel eens laten inspireren door recepten van anderen. Maar dit recept is duidelijk niet alleen geïnspireerd op het recept van Brenda Kookt, de tekst van de bereiding is in dit geval ook duidelijk overgenomen. En zo te horen is dit op grote schaal gedaan.”

Bron: RTL Boulevard, Recht en Maatschappij.