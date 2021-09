Sparen maar: met deze tip van Marie Kondo voorkom je dat je gedachteloos geld uitgeeft

Schrik je vaak wanneer je op je bankrekening kijkt, omdat je dacht nog veel meer saldo te hebben? Dan is de kans groot dat je vaak gedachteloos geld uitgeeft. Met deze tips ga je bewuster met je geld om.

Want hoewel een kopje koffie niet veel geld kost, tikken al die kleine bedragen uiteindelijk toch flink aan.

Marie Kondo

Marie Kondo kennen we allemaal als dé opruimgoeroe die miljoenen mensen wereldwijd leerde bewuster om te gaan met hun spullen. Gebruik je iets niet of word je er niet blij van? Dan mag je het volgens Kondo zonder pardon de deur uit bonjouren. Maar ze heeft ook wijze raad om beter met je financiën om te gaan, zo blijkt.

Blij van aankopen

Haar gouden tip om minder gedachteloos geld uit te geven? Die is eigenlijk hetzelfde als haar tip om je huis te organiseren. Pak pen en papier en maak een lijstje van de dingen die je koopt waar je blij van wordt. Geld uitgeven is volgens Kondo helemaal niet erg, mits je het maar níet zonder nadenken besteedt aan dingen waar je geen blij gevoel aan overhoudt.

Visualiseren

Om nog beter inzichtelijk te krijgen in welke uitgaven jou blij maken, is visualiseren volgens haar erg belangrijk. Merk je dat je gelukkig wordt van een gezellig etentje met vrienden? Besteed je geld dan liever daaraan, dan aan de zoveelste impulsaankoop.

Het zal niet direct zorgen dat je nooit meer zomaar een kopje koffie koopt, maar bewustwording van bepaalde patronen is de eerste stap richting verandering.

Wil jij je kind leren sparen? Of wil je misschien zelf wel sparen voor je kind, zodat hij later een buffer heeft als je ‘m loslaat in de grotemensenwereld? Vooral doen! Maar hoe pak je het aan?

Bron: Workjuice