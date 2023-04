Splitten, prikken, likken of kantelen: hoe eet jij een tompouce?

Is het netjes nuttigen van een tompouce bij jou ook altijd een behoorlijke opgave en valt er meer op je bord dan er in je mond terechtkomt? Of erger nog: laat jij ‘m staan omdat je het te veel gedoe vindt? Dat kan dus anders. Lees: netjes. Ja, echt.

De kantelaar

Jij legt de tompouce op z’n kant. Zo blijven de lagen makkelijker op elkaar zitten. Met je vork kun je nu bij elke hap alle lagen pakken.

De splitter

Je snijdt de tompouce door het midden van de roomlaag en split het gebakje in twee. Je hebt de banketvulling zowel op de onder- als de bovenkant. Volgens de pro's is dit dé manier om een tompouce te eten.

De prikker

Jij benadert de tompouce gewoon als ieder ander soort gebakje. Je zet je vork recht in de bovenste glazuurlaag en gaat door alle lagen heen tot je de bodem bereikt. Als je dit rustig doet, dan heb je in een hap alle lagen van de tompouce op je vork. Doe je het snel, dan wordt het een ravage.

De likker

Je pakt de tompouce met je handen op en likt het room ertussenuit. Daarna eet je de onder- en bovenkant op.

Volgens de pro's



Volgens chef Julius Jaspers eet je ‘m zo: “Ik leg hem eerst op zijn kant en snijd hem doormidden. Zo zit er room aan de bodem en ook aan het roze/oranje deel. Dan neem ik om de beurt van iedere kant een hap. Doorsnijden is een ramp: dan plet je de room alle kanten op.”

Dus, vertel het maar: ben jij een splitter, een prikker, een likker of een kantelaar? En zit daar nog een bepaalde gedachte achter, heb je een tactiek of is het gewoon het lekkerst zo?

