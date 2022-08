Spoiler alert: dít personage uit ‘GTST’ haalt het volgende seizoen niet

In de laatste aflevering van het vorige seizoen van Goede tijden, slechte tijden keken we onder andere naar het liefdesfeest van Nina en Bing. In afwezigheid schitterde Rik. Die had belangrijkere dingen aan zijn hoofd, te weten: de bevalling van Shanti. Soepeltjes verliep die niet, want er waren wat problemen met de ontsluiting. Vervolgens werden wij kijkers, aan onze vingernagels knagend, achtergelaten met een opmerking van één van de artsen die zei dat ze haar gingen verliezen.

Hint op een gunstige afloop voor Shanti

Dat in elk geval iemand de geest gaat geven, staat vast. “Ze heeft het niet gered”, horen we Rik in de nieuwe trailer tegen zijn vrienden zeggen. Of hij doelt op Shanti of de baby, dat antwoord moeten we je nog even schuldig blijven. Al hebben we een blauwgrijs vermoeden dat het om die laatste gaat. Eerder hintte Bertrie Wierenga, die de rol van Shanti vertolkt, in een interview namelijk op een gunstige afloop voor haar personage.

Criminele activiteiten in GTST

Niet alleen Rik en Shanti hebben het zwaar te verduren tijdens GTST’s zomercliffhanger, ook Julian hangt mogelijk iets naars boven het hoofd. Zijn dochter Demi vraagt hem of er een kans is dat hij in de gevangenis belandt en vervolgens zien we een shot vanuit de rechtbank én een heleboel vloeiende tranen in de ogen van de Verduyntjes. Helemaal onschuldig was Julian dan ook niet. Hij speelde namelijk onder één hoedje met beroepscrimineel Philippa.

Nog eventjes geduld

Officieel begint het nieuwe seizoen van Goede tijden, slechte tijden op 29 augustus – zoals gewoonlijk op RTL4. Heb je een Videoland-abonnementje? Dan ben je al een week eerder van je nieuwsgierigheid verlost.

Bron: AD.nl