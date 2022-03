Let op: dit artikel bevat spoilers van de aflevering van Married at first sight van deze week en volgende week.

Maurice ging alleen op huwelijksreis naar Portugal, in de hoop dat zijn echtgenoot Arjan later nog zou aansluiten. Helaas kreeg hij op het terras in Porto het slechte nieuws: Arjan vertelde hem in een brief dat hij niet met Maurice verder wilde. Tot verdriet en boosheid van Maurice, die het hem kwalijk nam dat hij niet eens de ballen had om hem dit zelf te komen vertellen.

Daten met Maurice

De kijkers van het programma gunden Maurice een nieuwe leuke man en die kans krijgt hij nu ook. In de aflevering van volgende week - die al te zien is op Videoland - maken de experts Arjan duidelijk dat ook zij vinden dat hij het experiment geen eerlijke kans heeft gegeven.

Toen Arjan de kamer moest verlaten, was er voor Maurice gelukkig nog goed nieuws: er waren naast Arjan nog een paar kandidaten die heel dicht in de buurt van zijn ultieme match kwamen. Maurice krijgt nu de kans om (zonder eerst te trouwen) kennis te maken met Dennis, Davide en Patrick. De dates met deze mannen zijn ook te zien in de komende afleveringen.

