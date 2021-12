Stap voor stap een overheerlijk en voordelig kerstmenu maken doe je zó: het voorgerecht

Samen met chef Annemiek van Leeuwen hebben wij een heerlijk voordelig driegangenmenu bedacht.

Rodekool

Vandaag beginnen we met het voorgerecht: een bijzondere combinatie van rode kool met kaki! Rode kool is een echte wintergroente en omdat hij goed in Nederland te telen is, ligt hij deze dagen vaak erg voordelig in de supermarkt. Kaki's worden over de hele wereld in warme gebieden geteeld en de laatste jaren ook steeds vaker in het zuiden van Europa.

Kaki

Wie voordelig kaki’s wil kopen, kan zich het beste vroeg melden bij de fruitkraam op de markt. Kaki’s, maar ook andere fruitsoorten, worden daar vaak voordelig aangeboden. Omdat fruit van de markt vaak minder bewerkt is met conserveringsmiddelen, kun je de kaki’s het beste zo kort mogelijk voor je de salade gaat maken kopen. Let daarbij op dat de kaki’s al wél eetrijp zijn. Niets zo zonde als een te harde, smakeloze kaki.

Zo maak je het

In de video hieronder laten we precies zien hoe je dit lekkere, voordelige voorgerecht maakt. Morgen laten we je ons hoofdgerecht zien en wij tippen alvast: je krijgt er gegarandeerd een luxe gevoel van, zonder de hoge kosten!

Bron: LibelleTV, Annemiek van Leeuwen.