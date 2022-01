Start van seizoen ‘WIDM’ 2022: dit moet je weten voor je gaat kijken

Locatie

Laten we beginnen met het land waar de deelnemers dit jaar de mol moeten ontmaskeren: Albanië. Op 15 november kwam omroep AVROTROS met de onthulling en plaatste daarbij een schitterende video van de omgeving én wat beelden van de kandidaten op Instagram:

Kandidaten

De kandidaten van het 22e seizoen werden al vroeg bekend gemaakt. Eind augustus blijkt dat Arno Kantelberg, Everon Jackson Hooi, Fresia Cousiño Arias, Glen Faria, Hila Noorzai, Kim-Lian van der Meij, Laetitia Gerards, Sahil Amar Aïssa, Suzanne Klemann, Thomas van Luyn en Welmoed Sijtsma op zoek gaan naar de saboteur. De oplettende kijker concludeert al snel dat dit eigenlijk één kandidaat teveel is: andere jaren deed het programma het met 10 kandidaten, dit jaar zijn het er 11. Maar, er is nog niet uitgelegd waarom dit zo is.

Terugkomst kandidaten in Nederland

In september kwamen de kandidaten terug in Nederland, na de opnames in Albanië. Kandidaat Thomas was daarover wat cryptisch op Twitter, maar plaatste wel wat foto's met een deel van de kandidaten. Wie alle foto's langs gaat ziet dat alleen Kim-Lian van der Meij en Laetitia Gerards ontbreken van de selfies. Maar waarom? Moesten zij, voor wat voor reden dan ook, langer op locatie blijven? Wie zal het zeggen.

Invloed kijkers op eerste executie

De kandidaten van dit jaar werden dus al in augustus bekendgemaakt. Dat is ongewoon vroeg, maar met een leuke reden: de kijkers kregen namelijk ineens invloed op het verloop van het spel. Middels een livestream werd bekend wie de kandidaten van dit seizoen zijn, én dat ze gelijk al midden in de eerste opdracht zaten om geld te verdienen voor de pot.

Maar dat was niet het enige wat op het spel stond. De kandidaat die de kijkers thuis namelijk als het minst verdacht bestempelden, won een vrijstelling voor de eerste executie voor zichzelf én eentje om te vergeven aan een andere kandidaat. Wie uiteindelijk de gelukkigen zijn, wordt vanavond in de eerste aflevering pas bekend. Spannend!

Bron: AVROTROS, Twitter, Instagram.