Stashing is de nieuwste, kwetsende datingtrend en dít moet je erover weten

Je leest er hier alles over.

Wat is stashing?

Stel, je bent al vijf maanden aan het daten. Jullie zien elkaar ontzettend vaak, gaan gezellig naar de bios, uit eten, naar musea en jullie genieten optimaal van elkaars gezelschap. Er is alleen één ding dat je steeds meer begint op te vallen en dat is dat je eigenlijk nog nooit iemand uit zijn of haar omgeving hebt gezien. Geen familie, geen vrienden, geen collega’s etc. En dat niet alleen, die ene keer dat je op je social media een foto plaatste van jullie twee, moest je die direct weer verwijderen. Als bovenstaand scenario je bekend in de oren klinkt, dan moeten we je helaas teleurstellen: de kans is namelijk groot dat iemand je aan het stashen is. Dit betekent dat degene met wie je aan het daten bent, je verbergt voor de buitenwereld.

Waarom doen mensen aan stashen?

Laten we even vooropstellen dat er werkelijk geen enkel excuus is om iemand met wie je aan het daten bent voor de buitenwereld te verbergen: niemand verdient dit. Relatietherapeut Irina Firstein denkt echter wel te weten waarom sommige mensen dit doen. Stashing kan volgens haar betekenen dat degene zich schaamt voor zijn of haar familie, of issues met hen heeft. Ook zou het kunnen dat hij of zij simpelweg geen toekomst met jou voor zich ziet en daarom geen zin heeft om je te introduceren. En last but not least: de kans is ook groot dat je date die dit gedrag vertoont, al een relatie heeft.

Wat kun je het beste doen als iemand je stasht?

Volgens Firstein zit er maar één ding op. “Vraag diegene waarom je nog geen belangrijke mensen uit zijn of haar leven hebt ontmoet. En blijf doorvragen als ze met vage smoesjes komen. Het zou zomaar kunnen dat de persoon wel degelijk serieus met je is, maar bijvoorbeeld ruzie heeft met zijn familie en je daarom nog niet heeft voorgesteld. Misschien zorgt het wel voor een heel fijn en open gesprek.” Doet hij of zij alsof zijn neus bloedt? Dan is dit volgens Firstein een teken van manipulatie en kun je maar beter nadenken of deze relatie wel echt iets voor jou is.

Bron: Purewow