Statische pluizenbol op je hoofd? Dit simpele trucje wérkt

Laten we beginnen met een stukje theorie. We weten dat statisch haar irritant is, maar hoe wordt het dat eigenlijk? Allereerst moet je weten dat alles uit atomen bestaat, die op hun beurt zijn opgebouwd uit positief geladen protonen en negatief geladen elektronen.

“Normaal houden die twee in elkaar in evenwicht,” legt wetenschapsexpert Martijn Peters uit. “Maar wanneer twee materialen tegen elkaar aanwrijven – je haar en je kam, bijvoorbeeld – kunnen de elektronen van het ene materiaal aan de atomen van het andere gaan hangen. Hierdoor raken je haren statisch geladen, en die statisch geladen haartjes stoten elkaar af.”

Neutrale lokken

En dan nu door naar de oplossing. Grote kans dat je er al over struikelt zodra je een stap in de keuken hebt gezet. Aan een beetje aluminiumfolie heb je namelijk genoeg! Scheur een stuk van de rol af en wrijf je ontplofte haren erlangs, daarna vallen je lokken direct weer zoals je ze graag ziet. Zo simpel kan het zijn – écht. “Aluminium is een goede geleider voor elektrische lading”, verklaart Martijn. “Het neutraliseert de lading, waardoor je haar tot rust komt.”

Bewijs dat het werkt zie je hieronder:

Hydrateren kun je leren

Er zit één klein addertje onder het gras: de aluminium-truc werkt niet voor eeuwig. Een TikTokker nam de proef op de som en kwam erachter dat haar coupe na tien minuten alweer richting de maan wees. Martijn weet waarom: “Hoe lang je haar goed blijft liggen, hangt natuurlijk af van of je kan vermijden dat er zich opnieuw statische elektriciteit opbouwt.” O, en uitgedroogd haar is recept voor ellende, dus investeer op z’n tijd in een maskertje om je punten in topconditie te houden.

Bron: HLN