Steeds groter tekort aan zorgpersoneel : “Je wilt goede zorg leveren, zo is het niet meer leuk”

Druk op zorgpersoneel

Tijdens de opmars van het coronavirus werd het steeds duidelijker: de druk op het zorgpersoneel was hoog. In sommige gevallen zelfs té hoog. In steeds meer ziekenhuizen liep het tekort aan zorgpersoneel op, en ook nu de coronacijfers dalen, is die druk nog altijd niet overal gedaald. Het aantal patiënten met complexe problemen stijgt, terwijl het gekwalificeerde personeel slinkt.

Patiëntenstops

David Baden is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen, en vertelt aan NOS: “Het laatste jaar is het ongekend. We zien dat ziekenhuizen die nog nooit een sluiting hebben moeten afkondigen, nu patiëntenstops hebben.”

Met je rug tegen de muur

Hij vervolgt: “We horen van al onze collega’s dat er een enorme druk is, waardoor het ook gewoon niet meer leuk is. Je wil gewoon goede zorg kunnen leveren en niet het gevoel hebben dat je met je rug tegen de muur staat.”

Overal tekorten

Toch wordt de druk niet alleen bij de Spoedeisende Hulp gezien. In de meeste ziekenhuizen, de GGZ, de thuiszorg en de jeugdzorg geldt een tekort aan vakmensen, en ook huisartsen kampen met een tekort aan bekwaam zorgpersoneel.

Politiek

Volgens David Baden is het dan ook van groot belang om met de politiek in gesprek te gaan om het tekort te kunnen verhelpen. “We willen graag zorgen voor mensen en daarom leveren we veel zorg. Maar we moeten kijken naar wát het leven van mensen verbetert”, stelt hij. “Ik zou daarin graag gesteund willen worden door de maatschappij en de politiek”, besluit de voorzitter.

Bron: NOS