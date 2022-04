Prinses Amalia rockte een cool linnen pak met streep van MaxMara. In zo’n pak kun jij binnenkort ook lopen.

Amalia’s look

De kroonprinses combineerde het pak met een beige top en pumps van Gianvito Rossi. De appeltjesgroene tas is van het mateloos populaire merk Jacquemus.

Designer krijtstreep pak

Wil jij er ook zo hip bij lopen als onze kroonprinses? Dat kan! Wij hebben de look namelijk voor een prikkie gevonden. Wanneer je het pak van Amalia bij MaxMara koopt, moet je diep in de buidel tasten. Zo kost het jasje € 819 en de broek € 439. Gaan we mooi niet doen, horen we je denken.

Amalia’s pak voor een prikkie

Hoeft ook niet. Bij C&A hebben ze een exemplaar dat er ontzettend op lijkt. Het gaat hier om een linnen blazer met krijtstreep en schoudervulling in combinatie met een linnen broek met krijtstreep en een losse fit. De blazer kost € 59,99 en de broek € 39,99. Kijk, dat zijn de betere prijsjes.

Het pak van C&A Beeld C&A

Steel de look voor een prikkie: een wit pak met krijtstreep net als Amalia Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Royaltyvlogger Josine praat je bij over de mooie betekenis achter de looks van de Oranjes:

Bron: C&A