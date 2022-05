Afgelopen maart werd onze koningin gezien met een wel heel opvallend sieraad: de mosselketting van Zeeuwse ontwerpster Ineke Otte. Het blijkt dat Máxima de ketting al negen jaar geleden heeft gekregen en vaker draagt in privé-kringen. De ontwerpster is blij en trots dat de koningin hem nu ook in het openbaar laat zien.

Máxima’s mosselketting

De handgemaakte houten mosselketting kost € 150 en is te koop via de webshop van Ineke Otte. Máárrr, Libelle zou Libelle niet zijn, als we niet een voordeeltje herkennen als we het tegenkomen...

Máxima met de mosselketting van Ineke Otte Beeld ANP | Ineke Otte

Máxima’s mosselketting is tweedehands te koop

Het halssieraad wordt ook te koop aangeboden via online marktplaats Vinted voor € 125. Geen look-alike welteverstaan, maar the real deal. Zo’n ‘tweedehandsje’ – eigenlijk is-ie nieuw, want nooit gedragen – scheelt je toch al snel een heleboel omdat je vaak nog wat extra euro’s van de toch al lagere prijs af kunt pingelen.

En als we dan toch bezig zijn... De bijpassende oorbellen koop je nu voor € 25 op Marktplaats.

Bron: Vinted en Marktplaats