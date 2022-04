Een van Máxima's favoriete items is dit gele pak van Zara. Ze droeg het al twee keer. Een keer in 2019 en een keer een jaar later in 2020. En het pak was destijds niet alleen een favoriet van onze koningin. Presentatrice Dionne Stax droeg de broek op televisie en ook prinses Aimee droeg de broek op Koningsdag.

Máxima's gele pak

Het pak van Zara is helaas niet meer verkrijgbaar in deze kleur, maar er is wel een manier om dit pak toch nog te kunnen bemachtigen. Op Vinted vonden we de blazer en de broek (in verschillende maten), voor een prikkie.

Koningin Maxima bezoekt het Klimbos Zeeuwse Helden. Beeld ANP / ANP

Het pak van Máxima tweedehands kopen

Gek op deze kleur? Het pak is gelukkig online nog wel te vinden. Het jasje vonden helaas we maar in één maat, maar de broek is nog wel in verschillende maten te koop op Vinted. Klik hier voor het jasje en voor broek 1, broek 2 en broek 3 (zo lang de advertentie online staat en het stuk nog niet is verkocht).

Geel pak Beeld Vinted

Geel pak Beeld Vinted

Zo droeg Máxima het pak een aantal jaar geleden: