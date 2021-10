‘Steenrijk, straatarm’-kijkers in tranen door ongeneeslijke zieke moeder met jonge dochter

Steven en Ruud (nota bene de ex-minnaar van Onno Hoes) ruilen hun kapitale penthouse in Maastricht in voor een eenvoudige benedenwoning in Gorinchem. Daar woont de alleenstaande moeder Mireille met haar dochter Amerentia van 12 jaar.

Aangrijpend verhaal

Het leven van Mireille en Amerentia verandert zes jaar geleden ingrijpend als blijkt dat Mireille ongeneeslijk ziek is. Er wordt leukemie bij haar geconstateerd, waardoor haar immuunsysteem wordt aangetast met alle gevolgen van dien.

De levensverwachting van maar tien jaar, waar er inmiddels vijf van zijn verstreken, snijdt dagelijks door Mireilles ziel. Dat ze haar dochter niet volwassen kan zien worden, is een vreselijke gedachte om mee te moeten leven. “Je probeert voor haar groot te zijn, maar ze merkt het wel”, zegt Mireille huilend.

Krappe financiële situatie

Hun krappe financiële situatie brengt ook de nodige stress met zich mee. Mireille moet rondkomen van € 70 per week, waardoor ze haar dochter niet kan geven wat ze wil. Zo is Amerentia de enige in haar klas zonder telefoon. Toch proberen de dames hun financiële sores niet hun leven te laten bepalen. “We halen het geluk uit de kleine dingen”, aldus Mireille. “We doen mee aan het programma om herinneringen te maken.”

De financiële situatie bij de heren in Maastricht staat er heel anders voor. Zij geven per week zo € 2000 uit aan hun luxe leventje. Het is niet alleen een wereld van verschil, Mireille en Amerentia weten nauwelijks hoe ze zoveel geld in één week kunnen opmaken.

Reacties

Sommige mensen keken met tranen in de ogen naar deze aflevering van Steenrijk, straatarm. Hierbij een greep uit de reacties op social media:

ik heb voor het eerst een traantje weggepinkt. het einde was zo triest, wetende dat moeder haar kind niet volwassen zal zien worden en het meisje helemaal alleen zal komen te staan. dit meisje verdient een zorgeloze toekomst, een studiefonds, wie helpt haar?? #steenrijkstraatarm — zuurtje (@zuurtje3) 6 oktober 2021

Lekker potje janken hier. #steenrijkstraatarm — Panterprintje (@pipapanterprint) 6 oktober 2021

Pfff heb geen tranen meer over na dit programma. Nog zo'n mooi cadeau voor haar moeder. #steenrijkstraatarm — Astrid (@Astrid13063758) 6 oktober 2021

Wat een mooie emotionele aflevering. Hartverscheurend verhaal. Is er echt niemand om het kind op te vangen? Kunnen de lieve jongens niet iets betekenen? #steenrijkstraatarm — zuurtje (@zuurtje3) 6 oktober 2021

Ik ben er echt helemaal stil van deze aflevering van #steenrijkstraatarm.

Er gaat van alles door mij heen, wie vangt dat meisje straks op.Wie is er voor haar als ze straks meiden dingen heeft..dingen die voor ons als gezin normaal zijn. — William (@7542ck) 6 oktober 2021

Wat een hartverscheurende aflevering en wat een 4 mooie lieve mensen ook. Dat haar moeder het iig red tot ze 18 is😢 en de jongens in contact blijven Ze mag zo een telefoon uitzoeken van me ❤️ #steenrijkstraatarm — We Are 1 Booking&PR (@Weareone_pr) 6 oktober 2021

Mijn hart breekt.. Haar grootste zorg is bij wie ze Amerentia achter moet laten 😭 #steenrijkstraatarm — Claudia (@_cloudy_a) 6 oktober 2021

Ook Mireille heeft gereageerd op haar deelname. ‘We waren behoorlijk zenuwachtig voor de reacties, maar wat zijn die lief. Dank jullie wel.’