Stefano Keizers offert zichzelf op voor team in ‘Expeditie Robinson’ maar dat wordt hem niet in dank afgenomen

De gemoederen liepen gisteravond hoog op in Kamp Noord, één van de twee teams waarin de deelnemers van dit jaar verdeeld zijn. Het is een hechte groep kandidaten, met Stefano Keizers vaak als verbindende factor. Als hij vraagt aan zijn team om hem eruit te stemmen bij de komende Eilandraad, weten zijn teamgenoten niet wat ze horen.

Proef verloren

Hij snijdt het onderwerp aan nadat zijn team de proef heeft verloren, die draaide om balans. Stefano denkt dat hij dat heel goed kan, maar valt vervolgens toch in water. Kamp Noord verliest mede daardoor de opdracht op een haar na en heeft dus geen immuniteit. “Ik heb gezien dat ik een extreem fanatiek mens ben. En ik zie dat mijn fanatieke instelling jullie schade berokkent.” De groep spreekt dat direct tegen.

Stefano noemt wat hij allemaal verkeerd heeft gedaan bij opdrachten. “Ik wil het te graag en dan vergeet ik alles en iedereen.” Hij zegt er niet mee te kunnen leven iemand weg te moeten stemmen, omdat hij iedereen zo goed vindt. “Ik wil jullie dus bij deze vragen om vanavond op mij te stemmen.”

Geschokt

De groep reageert geschokt, verdrietig en zelfs boos. “Je bent zo streng voor jezelf. Je doet ons juist alleen maar pijn als jij vanavond gaat", zegt Sylvana IJsselmuiden, één van de kampleden. Yuki Kempees herhaalt tot drie keer toe: “Je mag niet weg”. Sterrin Smalbrugge is emotioneel: “Mijn doel van deze expeditie was om vrienden te maken en jij was mijn allereerste vriend. Ik zit hier niet om alles te winnen”, zegt ze in tranen. “En dan ga je weg. Je gaat gewoon weg, hoe kun je dat doen.”

Stefano vertelt later in de camera dat het een moeilijk besluit was. “Het doet me pijn om te zien dat het nieuws zo inslaat. Maar ik ken mezelf te goed en weet dat dit het enige juiste is wat ik kan doen.”

Eilandraad

Even later is het tijd voor de beruchte Eilandraad. Presentatrice Nicolette Kluijver vraagt Yuki wat hij vindt van de stem die hij vermoedelijk gaat uitbrengen. “Ik vind deze stemmingsronde het allerrotst, denk ik. Het is tegen al mijn principes in. Ik vind het echt helemaal niks”, geeft hij toe.

Stefano's vertrek

De Expeditieleden brengen hun stemmen uit, en inderdaad: Stefano kan vertrekken. Bij meerdere kandidaten rollen de tranen over hun wangen, al helemaal als Stefano een afscheidspraatje vanuit het hart doet: “Ik kon het niet over mijn hart verkrijgen deze zes toppers de kans te ontnemen om de Expeditie voort te zetten. Ik heb jullie gesmeekt me eruit te stemmen en dat is gebeurd. Alleen al door deze ene week ben ik jullie een levenlang dankbaarheid verschuldigd. Ik hoop dat jullie het allemaal redden tot in ieder geval de samensmelting en dat jullie nog prachtige avonturen beleven.”

Maar net zoals bij de vorige ‘Eilandraad’ betekent het nog niet het einde van Stefano’s avontuur in Expeditie Robinson. Hij voegt zich bij de veteranen van het programma op tweede kans-eiland, waar hij een nieuwe kans krijgt om te strijden tot de samensmelting.

Bron: Expeditie Robinson