De online redactie gaat scrollend de dag door en zet de leukste kiekjes van bekend Nederland op een rijtje.

Nikkie de Jager

Het was bewogen jaar voor Nikkie de Jager, ook bekend als NikkieTutorials. De van Youtube bekende make-upartiest en presentatrice van het Eurovisie Songfestival werd enerzijds overvallen, een traumatische gebeurtenis, maar beleefde als hoogtepunt haar debuut bij het festival. Ze viert kerst dit jaar in een toepasselijke outfit en wát een mooie make-uplook draagt ze!

Kim Kötter

Kim Kötter en haar man Jaap Reesema kregen dit jaar hun vierde zoontje, genaamd Ted. Hij viert dus voor het eerst kerst met hen mee en daarvan deelt een wel héél schattig kiekje.

Jan Smit

Het is dit jaar een zomerse kerst voor Jan Smit en zijn gezin. Zij vieren Kerstmis namelijk op Bonaire.

Estavana Polman

Ook het gezinnetje van Estavana en Rafael is compleet, dus dat betekent: tijd voor een familiekiekje.

Pauline Wingelaar

Pauline, bekend van Echte Gooische moeders, deelt een vrolijke gezinsfoto met de kerstman.

Simon Keizer

Voor de familie Keizer is het een bijzondere kerst. Het is namelijk de allereerste Kerstmis voor hun pasgeboren zoon Joa. Op Instagram deelt hij een lief kiekje van dochter Kiki die haar kleine broertje vasthoudt.

Katja Schuurman

Katja viert de feestdagen dit jaar met haar twee meiden: Sammie en Coco Loulou. Ze deelt een schattig kiekje van hen samen bij de kerstboom.

Heleen van Royen

Heleen van Royen houdt van gezelligheid en met Kerstmis is ze het liefst met heel de familie samen. In een interview met Libelle vertelde ze over haar modern family.

Richard Groenendijk

Richard hielp op Eerste Kerstdag een dagje mee in het ziekenhuis. “Vandaag is het kerst en ik dacht: laat ik in het kader van de kerstgedachte eens een dienst meedraaien op eerste kerstdag en hier een leuke foto van posten.”

Chantal Bles

Chantal wenst iedereen een heel lief uiteinde van ‘dit bizarre jaar’ en is dankbaar dat haar gezinnetje gezond en erg gelukkig is.

Yolanthe Cabau

Yolanthe brengt met kerst een ode. “I’m blessed to have you in my life”, schrijft ze bij een foto van haar en haar zoontje Xess Xava bij de kerstboom. Ze dragen allebei een kerstmuts. Schattig!

Nicolette van Dam

Na een drukke periode hebben Nicolette en Bas eindelijk een beetje rust en dat betekent: tijd voor elkaar. “Nu in de relax en quality time met ons gezinnetje”, schrijft ze.

Art Rooijkakkers

Art werd met kerst versierd door zijn dochter. Het resultaat deelt hij met een kiekje op Instagram:

Zo vieren Willem-Alexander en Máxima kerst:

Bron: Instagram