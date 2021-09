Sterrenstylist Ruud van der Peijl (60) overleden

Ruud was een creatieve man met veel talenten. Naast dat hij tal van BN’ers kleedde, was hij ook fotograaf. Een van zijn meest bekende creaties was de jurk met het diepe decolleté, die Trijntje Oosterhuis oorspronkelijk naar het Songfestival zou dragen.

Ruud van der Peijl overleden

De stylist stond in de Amsterdamse creatieve scene bekend als een genie. Maar zijn leven had ook een donkere kant. Al sinds zijn achttiende slikte Ruud antidepressiva en drie jaar geleden kreeg hij een psychose. Vrijdag besloot de stylist zelf uit het leven te stappen.

Opvallende verschijning

In Het Parool schrijft Fiona Hering: “Het is nauwelijks voor te stellen dat Ruud van der Peijl nooit meer van de partij zal zijn op modefeestjes. Met zijn opvallende verschijning, 1.98 meter en altijd in een outfit waar je minstens twee keer naar moest kijken om te zien wat hij nu weer had verzonnen. Maar die bovenal voor een lach op ieders lippen zorgde".

Sombere kant

In hetzelfde stuk zegt goede vriend Carlo Wijnands: “Ruuds destructieve kant werd steeds prominenter. Twee maanden geleden liet hij zich vrijwillig opnemen, hij zag de toekomst somber in en wilde niet meer. Als jij uit het leven stapt, draai ik tien nummers van Céline Dion op je begrafenis, waarschuwde ik hem. Hij kon er toen nog hard om lachen.” Lees het hele artikel hier.

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt en kan anoniem via de chat op www.113.nl of telefonisch op 113 of 0800-0113.

Bron: Het Parool.