Steutelhanger tegen stalkers en plegers huiselijk geweld

Helaas blijkt uit cijfers dat grensoverschrijdend gedrag is toegenomen. In Rotterdam wordt daarom geëxperimenteerd met een sleutelhanger die gruwels uit de buurt moet houden. Het AD meldt dat deze proef uniek is voor Nederland.

Waarschuwingsseintje

Hoe het werkt? De sleutelhanger is gekoppeld aan de enkelband van een dader en weet zo wanneer iemand in de buurt is en diens contactverbod overtreedt. Is dit het geval binnen een straal van één kilometer? Dan krijgt de reclassering een seintje. Medewerkers komen vervolgens al dan niet in actie.

Gelijk alarm

Als slachtoffer krijg je eventueel een waarschuwingstelefoontje. En is de situatie heel dreigend, bijvoorbeeld wanneer iemand ‘s nachts voor je deur staat? Dan wordt meteen de politie ingeschakeld.

