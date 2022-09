Steven Brunswijk deelt regels van zijn open relatie: “Af en toe komt er iemand bij”

Afgelopen juli gaf het stel het jawoord aan elkaar. Maar hun hele huwelijk alleen maar genot bij elkaar zoeken, hoort niet bij hun geloften. In hun open relatie vinden ze het prima om het ook ‘gezellig’ te hebben met andere mannen en vrouwen.

Iemand erbij voor de spanning

In de nieuwe aflevering van de podcast vraagt host Debby Gerritsen hoe het nu precies zit, die open relatie. “Wij hebben een goed seksleven samen en af en toe komt daar iemand bij”, vertelt het stel. Maar alleen als zo iemand op hun pad komt. Actief zoeken naar andere zoen- of sekspartners doen ze namelijk niet.

Geen smerige seksfeestjes

Het stel zegt open-minded te zijn, maar dat seksfeestjes ‘waar iedereen halfnaakt rondloopt’ niet per se hun ding is. “Dat zoeken we niet op, want ik hou niet van smerige feestjes”, zegt Steven. “We doen het niet met Jan en alleman.”

Regels zijn er wel degelijk

Stiekem een spannend avontuurtje met een ander, dat is er volgens hen ook niet bij. “Als Ayla stiekem seks zou hebben, dan zou ik boos worden”, zegt Steven. Zo stond Ayla ook naast Steven wanneer hij tijdens de Pride besloot te zoenen met een andere vrouw. “Ik geniet als ik hem met een andere vrouw zie”, vult ze haar man aan.

Stevens reactie na de ‘zoen-gate’

Na de ‘zoen-gate’ op de Pride, stonden de juicekanalen vol met beelden van Steven en Ayla. Steven reageerde in een post op Instagram met de tekst: “Jammer dat je tegenwoordig gedwongen wordt om als bekend persoon je privé leven te bespreken. Maar ja, het is wat het is. Het was in ieder geval erg gezellig geworden met z’n viertjes”, vergezeld met een foto van hem en de drie dames op de Pride.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Steven Brunswijk (@steven_brunswijk) op 18 Sep 2022 om 7:02 PDT

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: RTL Boulevard