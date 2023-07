Storm Poly in beeld: zo gaat het er nu in Nederland aan toe

Het is de zwaarste zomerstorm ooit in Nederland: de wind bereikt op sommige plekken snelheden van wel 146 kilometer per uur. Dat levert op veel plekken gevaarlijke situaties op. Het KNMI heeft op verschillende plekken dan ook code rood afgegeven tot ten minste 12 uur. De kans dat dit advies wordt verlengd, is groot. Woon je in de regio Noord-Holland, Friesland of Flevoland? Dan is binnenblijven het advies. Ook in het IJsselmeergebied waait de storm nog zo hard dat naar buiten gaan gevaarlijk is. In andere Nederlandse provincies geldt code geel of oranje. Hoewel de schade daar minder is, wordt ook in deze delen van het land geadviseerd om binnen te blijven, tenzij het echt niet anders kan.

Storm Poly in beeld

Op Instagram is de schade goed te zien. Veel gebruikers delen foto’s van hun woonplaats waar bomen zijn omgevallen, het water metershoog opspat en de brandweer hulp biedt bij ongevallen. Zo ziet dat eruit:

