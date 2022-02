Stormschade? Dít kun je claimen bij de verzekering

Allereerst is het goed om te weten wat er allemaal onder stormschade valt. Volgens Independer is dat eigenlijk alle schade die is ontstaan door regen, wind of een overstroming. Denk daarbij aan een boom die tijdens de storm omwaait en op jouw huis of schuur valt, een omgewaaide schutting of een lekkage aan het dak waardoor je waterschade hebt.

Opstalverzekering

De mate waarin voor zulke stormschade verzekert bent, is afhankelijk van welke opstalverzekering je hebt afgesloten. Dat is de verzekering die gaat over je opstal, oftewel de bouwwerken die jij op een stuk grond hebt geplaatst, zoals een huis of schutting. Het is eigenlijk de partner van een inboedelverzekering; die gaat over de spullen ín je opstal.

Wanneer is iets een storm?

Of je opstalverzekering de stormschade vergoedt, hangt in de eerste plaats af van de vraag of het wel om storm gaat. Je woonverzekeraar zal dit controleren bij het KNMI. Officieel spreken we van storm vanaf windkracht 9. Een verzekeraar vindt dat het stormt bij windkracht 7. Dat is dus een voordeel, want windkracht 7 is al wezenlijk hard genoeg om stormschade aan je huis te veroorzaken, ook al is het volgens de KNMI dus nog geen storm.

Daarna is het eigen risico dat je hebt afgesproken met de verzekeraar van belang. Het eigen risico voor een stormschade ligt vaak tussen de € 225,- en € 500,- en is dus het bedrag dat je éérst zelf moet betalen voordat je aanspraak kan maken op verdere vergoeding. Hoe hoog je eigen risico is kun je terugvinden in de polisvoorwaarden van je opstalverzekering.

Inboedelverzekering

Behalve je opstalverzekering kan ook je inboedelverzekering soms een deel van de geleden schade betalen. Dat is vooral van belang als er bijvoorbeeld meubels beschadigd zijn geraakt als gevolg van waterschade die in de eerste plaats ontstond door een storm. Vaak is het vrij lastig om écht aanspraak te maken op je inboedelverzekering als het gaat om stormschade, omdat verzekeraars bijvoorbeeld vaak weinig uit doen op spullen die je buiten hebt laten staan tijdens de storm of beschadigingen aan meubels door bijvoorbeeld een openstaand raam. Maar het is altijd het proberen waard.

Op welke verzekering je ook aanspraak gaat maken: doe dat zo snel mogelijk en ruim in de tussentijd de schade zo min mogelijk zelf op, óf zorg voor voldoende bewijs van de geleden schade. De verzekeraar zal in veel gevallen namelijk de schade moeten inspecteren om te bepalen in welke mate je recht hebt op vergoeding. Als je redelijkerwijs niet kan leven met de schade (bijvoorbeeld bij kapotte ramen of een flink lekkend dak), overleg dan met je verzekeraar wat de meest handige gang van zaken is.

Schade aan de auto

De vergoeding bij stormschade aan je auto is net weer anders geregeld. Dat leg je namelijk vast in de verzekering van de auto en staat dus los van je opstal- en inboedelverzekering. Ook hier maakt het veel verschil hoe goed jij jezelf verzekert hebt. De verplichte WA-autoverzekering dekt bijvoorbeeld alleen schade die jij met je auto bij anderen hebt veroorzaakt. Stormschade valt daar dus niet onder. Heb je echter een WA+ of allrisk-autoverzekering, dan valt stormschade vaak wel binnen de polisvoorwaarden. Check zelf of dit voor jouw specifieke verzekering ook zo is.

