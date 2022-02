Strafrechtadvocaat: “Beelden van huiselijk geweld online delen? Doe het niet, je schaadt mogelijk het slachtoffer”

Strafrecht- en slachtofferadvocaat Ellen Hullegie van advocatenkantoor Kuyp Baar waarschuwt voor het online delen van beelden waarop huiselijk geweld te zien is. Je denkt het slachtoffer hier misschien mee te kunnen helpen - of jezelf als jij in zo’n situatie zit - maar het kan juist tegenwerken.

Strafrechtadvocaat over de videobeelden

Ellen legt uit: “Ik wil voorop stellen dat in het geval van deze videobeelden nog niet duidelijk is wat er precies is gebeurd. Wel is het kwalijk te noemen dat deze beelden het internet over gaan. Ik snap waarom het gedaan wordt: het is om iets aan het licht te brengen. Maar voor het slachtoffer zou het nadelig kunnen zijn.”

Publiekelijk aan de schandpaal

“De advocaat van de verdachte zou namelijk in de rechtbank kunnen zeggen dat zijn of haar cliënt al publiekelijk aan de schandpaal is genageld. Dat argument kan zelfs tot strafvermindering leiden. Dat hoeft niet per se, dat hangt af van de zaak. Maar in principe is het zo dat als je in de media al helemaal zwart bent gemaakt, er een grote kans is dat de rechter dat gaat meewegen in het bepalen van de straf.”

Advies ook voor niet-BN’ers

Nu zijn Lil’ Kleine en zijn vriendin natuurlijk bekend, waardoor medialand het breed uitmeet. Maar ook in een geval van huiselijk geweld bij onbekende mensen adviseert Ellen hetzelfde: “Tegen alle slachtoffers zou ik willen zeggen: zet dit soort beelden niet online. Ik snap de beweegredenen, maar als je als slachtoffer zelf beelden online zet - of toestemming geeft om een ander dat te laten doen - kun je daar zelf (psychische) nadelen van ondervinden.”

Ga naar de politie

Ze vervolgt: “Daarnaast blijft zoiets voor altijd over het web rondzwerven. Als er kinderen in het spel zijn, kunnen zij dat bijvoorbeeld later ook zien. Het beste wat je kunt doen is met zulke beelden naar de politie gaan.”

Te maken met huiselijk geweld? Bel Veilig thuis 0800-2000. Het nummer 0800-2000 is gratis en alle dagen en alle uren bereikbaar. Als u belt, wordt u gevraagd om uw plaatsnaam in te spreken.

