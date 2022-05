De temperaturen kunnen de komende dagen zelfs oplopen tot 20 graden.

Komende dagen 20 graden

Vanmiddag wordt het al beter: dan breekt de zon namelijk door. En zonnig blijft het voorlopig nog wel even. Vandaag zal het nog fris zijn, zo’n 11 graden, maar vanaf woensdag stijgen de temperaturen.

Weersverwachting Bevrijdingsdag

Zo wordt het woensdag al tussen de 12 en 18 graden. Op donderdag, Bevrijdingsdag, en vrijdag wordt het pas écht lekker weer. Dan kan het plaatselijk zo’n 20 graden worden.

Weersverwachting Moederdag: iets frisser dan 20 graden

Vooral in het zuidoosten van het land wordt het warm. Daar kan het op vrijdag zelfs 21 graden worden. En ook in het weekend blijft het lekker, al daalt de temperatuur wel iets: dan variëren de temperaturen van zo’n 14 tot 20 graden. Op vrijdag en zaterdag kunnen we wel te maken krijgen met een enkele bui. Zondag blijft het zoals het er nu uit ziet droog.

Volgende week 25 graden

Daarna wordt het alleen maar warmer en warmer. Volgende week kan het zelfs 25 graden worden. Daarover zegt Reinout van den Born van Weer.nl: “Voor volgende week ziet het ernaar uit dat het warmer wordt. Zeker dinsdag en de dagen daarna komen, zoals de berekeningen er nu voorstaan, de temperaturen steeds gemakkelijker boven 20 graden uit en tegen het einde van de week zouden we voor de eerste keer in de buurt van zomerse temperaturen van 25 graden kunnen komen, dat dan vooral in het zuiden van het land.”

Bron: Weer.nl, Weeronline