Stralende koningin Elizabeth met wandelstok gespot bij tentoonstelling

Outfit koningin Elizabeth

De queen straalt in een vrolijke bloemenjurk, terwijl ze zich met haar wandelstok voortbeweegt. Zichtbaar geniet ze van de handbeschilderde theepotten en andere snuisterijen die speciaal voor haar naar Windsor Castle zijn gebracht.

De foto’s geven een stuk positiever beeld dan de berichten over de frêle vorstin die in een rolstoel moet vanwege ouderdomsklachten.

Alleen lichte taken

De koningin zou de Halcyon Days-fabriek in Staffordshire al in 2020 bezoeken ter gelegenheid van haar eigen platina jubileum van 70 jaar, maar de plannen werden gewijzigd toen corona toesloeg. Sinds de uitbraak van Covid-19 is er veel veranderd: Elizabeth gebruikt nu een wandelstok, heeft mobiliteitsproblemen en voert de laatste tijd voornamelijk lichte taken uit in Windsor.

Militaire operatie

Vorige week kon de koningin niet bij de dienst op Commonwealth Day zijn omdat ze niet fit genoeg was. Ze hoopt op 9 april wel bij de herdenking van haar vorig jaar overleden echtgenoot prins Philip te zijn. Daarvoor zou een hele militaire operatie worden voorbereid, omdat ze liever niet in een rolstoel wordt gezien, volgens bronnen rond het koninklijk huis.

De ingewijden melden dat de reis per helikopter van Windsor Castle naar Buckingham Palace slechts vijftien minuten duurt, en dat het personeel de vorstin vervolgens het korte stukje van het paleis naar de abdij kan rijden. Die route zou bovendien worden afgesloten om te voorkomen dat iemand iets ziet.

Bron: The Mirror